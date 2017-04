Mando Diao kommer på sjeldent trondheimsbesøk

Mando Diao blir tredje band ut i den nye konsertserien Astrum Unplugged. Som navnet tilsier blir det akustiske og nedstrippa konserter i Astrum Skybar på Clarion Hotel & Congress.

- Litt av greia er at vi flytter scenen rundt i lokalet alt etter hvilket band som spiller. På den første konserten med Erlend Ropstad hadde vi byen og lysene som bakgrunn. Vi kommer nok til å ha en konsert med fjorden som bakgrunn også, sier Markus Sletten, bookingansvarlig for konsertserien Astrum Unplugged.

Det er et allsidig band som kommer til byen lørdag 27. mai, to uker etter at de slipper sitt åttende studioalbum «Good Times».

Hør hva bandet sier om albumet i videoen under .

Siden de slo gjennom med sin mer tradisjonelle rock'n'roll på starten av 2000-tallet, har Mando Diao vært innom både vise- og elektrorock-sjangeren samt spilt inn et MTV Unplugged-album.

De har spilt over 1500 konserter i 30 land og solgt over 1,5 millioner album. Ifølge Sletten blir «Good Times» mer i samme gate som bandets tre første album.

- De går litt tilbake til den rocka starten. På konserten blir det en del fokus på det nye materialet, men de vil nok spille gamle låter slik de gjorde dem på Unplugged-plata.

Ny konsert hver måned

I vakuumet som oppsto etter at Blæst og Familien la inn årene, har noe av debatten i Trondheims musikkmiljø handlet om hvilke nye scener som skal tilby konserter fremover.

Astrum Unplugged startet med en Erlend Ropstad-konsert i februar, og vil bli en månedlig begivenhet i vår og utover høsten. Kapasiteten i lokalet er på 200 publikummere.

- Denne konsertserien er ikke noe som skal ta over konsertlivet etter Familien og Blæst, men etter at de to forsvant ser man at folk har begynt å tenke nytt. Flere spillesteder i byen har begynt å utvikle sitt eget særpreg, sier Sletten.

Han jobber i disse dager med å booke programmet for resten av året. I første omgang spiller oslobandet Casa Murilo fredag 28. april.

- Vi vil veksle mellom konserter og artister som appellerer til både voksne og studenter. Det blir i hovedsak artister som fungerer akustisk og nedstrippet, sier bookeren.

Suksess med viser

Mando Diao slo gjennom i hjemlandet med albumet «Bring 'Em In» og singlen «Sheepdog» i 2002.

I årene som fulgte fikk Mando Diao mer og mer internasjonal suksess, blant annet med en stor tilhengerskare i Tyskland.

Bandet gjør fortsatt store Europa-turneer.

I 2012 gikk Mando Diao bort fra rocken med albumet «Infruset», der de satte musikk til og tolket diktene til den svenske poeten Gustaf Fröding. Albumet ble bandets største suksess i hjemlandet.

I 2014 tok de enda en ny vending, med elektronisk rock på albumet «Ælita».

Året etter ga frontfigur Gustaf Norén seg, og co-frontfigur Björn Dixgård har siden tatt over vokalistrollen på heltid.

«Good Times» gis ut 12. mai. I et presseskriv heter det at «the album reflects the reoccurring contrast between Mando Diao's up-tempo, danceable music with dark and personal themes.».