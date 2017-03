NTNU-student vil bli Miss Norway 2017

Juliana Martinsen er NTNU-student og semifinalist i Miss Norway 2017. Det har hun drømt om å bli helt siden hun var liten.

– Da jeg var liten virket det så stort, uoppnåelig og glamorøst. De virket som ekte prinsesser, sier hun.

Hard jobbing

Foreløpig har hun valgt å fokusere på studiene, men i det hun gikk inn i det siste året på lektorstudiet meldte hun seg på missekonkurransen.

– Jeg trodde først det bare handlet om å blogge og stille opp på finaledagen, så jeg trodde ikke det var så mye jobb. Men jeg har fått så mye tilbake, sier hun.

Semifinalistene jobber etter bestemte kriterier for å komme videre til finalen. De får poeng etter hvor mange sponsorer, presseoppslag og reklameoppdrag de får, i tillegg til bloggposter og veldedighetsarbeid. Martinsen ligger for øyeblikket på tredjeplass på lista.

– Jeg synes det er så fint at de arrangerer Miss Norway, for det er helt vanlige jenter som får være med. Det er «mannen i gata», sier hun.

Hvordan hadde det vært å komme til Miss Universe?

– Det er drømmen, selvfølgelig, det er jo derfor jeg er med. Jeg tror det hadde vært helt fantastisk, sier Martinsen.

– Veldig synd

Det ble bråk da bettingselskapet Coolbet satte odds på deltakerene i årets Miss Norway . Også Martinsen er opprørt over stuntet.

– Jeg synes det er veldig synd at de rangerer oss på den måten, og blant annet etter hvem som har «trent riktig». Jeg har ridd, gått på dans og turnet siden jeg var liten og så har jeg liksom ikke trent riktig? sier hun.

Martinsen mener ellers kritikken mot missekåringer ikke treffer så godt i Norge.

– Man vurderes ikke bare på utseendet, men det er veldig lett for kritikerene å si at det er det eneste det handler om. For meg handler skjønner om mye mer enn den fysiske kroppen, sier hun.