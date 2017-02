Denne matfavoritten utvider utvalget

Torsdag møtte Byhavens kunder et nytt ansikt - Olivenlunden 1830. I de gamle lokalene til Oliviers & Co, men med nytt navn, logo og bredere utvalg.

– Vi ønsker å bli enda bedre på det vi er gode på og fornye oss, sier daglig leder Hege Renolen i Olivenlunden 1830 Byhaven.

Simens Isbar måtte flytte fra Brattøra

Økt interesse for mat

Endringen kommer etter at selskapet Olivenlunden, som tidligere har representert Oliviers&Co i Norge, valgte å avslutte samarbeidet og starte for seg selv. Renolen forsikrer likevel bekymrede kunder om at de vil finne igjen varer som tilsvarer det tidligere sortimentet.

– Kundene våre skal finne igjen sine favoritter. Alt er like bra, om ikke bedre, sier Renolen.

Slik får dere mest ut av treningen sammen

I tillegg til olivenolje vil de nå satse mer på balsamico, og har lagt til 30 nye basamicoeddik i utvalget. Planen er å også utvide kurstilbudet til undervisning i balsamicoeddik.

Nå har Olivers & Co endret navn og konsept i butikken på Byhaven.

Renolen tror trenden med økt matinteresse hos nordmenn bare vil fortsette.

– Kvalitet er til og med trøndere opptatt av, sier hun og ler, før hun legger til:

– Dette er edelt, gammelt håndtverk. Har du først vent på ganen kvalitetsoljer går du ikke tilbake til billigoljene, sier hun.

Sofie (27) har tourettes og lever av stand up: - Latter er min beste medisin

Populære gaver

Det er stamkunde Terje Haugen enig i. Han har vært fast kunde i to år, og handler gjerne både til seg selv og andre.

– Det lønner seg å handle til gaver her, de er veldig populære, sier han.

Han mener kvaliteten på produktene ikke har gått ned, og at butikken ser veldig smakfull ut.

– Du vet hva du får, du får ordentlige produkter.