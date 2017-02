Funksjonen mange har lengtet etter er snart tilgjengelig på Instagram

Det skriver itavisen.no og costume.dk.

Nå slipper du altså dilemmaet med å velge ut kun et par fine bilder fra ferien som får plass i instafeeden din (du har jo egentlig 100, men har ikke lyst til å spamme folk).

Med den kommende gallerifunksjonen kan du dele flere bilder i én post, slik at følgerne dine kan sveipe seg gjennom hele ferien din hvis de har lyst.

Jippi!

Slik fungerer det

For å legge ut et nytt galleri trykker og holder du på et bilde. Da får du valget om å plukke ut opptil ti bilder som inkluderes i samme innlegg.

Du kan redigere hvert enkelt bilde for seg selv, før du publiserer.

Trykk «publiser», og så kan alle kan se hele galleriet ved å sveipe til høyre eller venstre i bildestrømmen.

Uvisst når funksjonen rulles ut

Instagram jobber nå med å få de siste detaljene på plass før funksjonen kan gjøre aktiv.

I den nyeste betaoppdateringen til Android dukker det opp beviser for at brukerne snart kan dele gallerier eller albumer i appen, skriver itavisen.no.

Per nå er det kun annonsører som kan dele flere bilder i ett og samme innlegg.

Det er uvisst akkurat når gallerimuligheten lanseres for alle oss andre, men la oss håpe den kommer i god tid før sommerferien!