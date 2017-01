Én av åtte kvinner mellom 18 og 30 år har vurdert intimkirurgi

Én av åtte norske kvinner mellom 18 og 30 år har vurdert intimkirurgi på grunn av misnøye med utseendet på underlivet sitt.

Det viser en ny undersøkende dokumentarserie fra NRK, NRK Innafor.

Forskjellige årsaker

Det er Norstat som har gjennomført undersøkelsen, der én prosent svarte at de selv hadde fått utført intimkirurgi, mens fem prosent kjenner noen som hadde gjort det.

Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, som har forsket på motivasjon og psykologisk effekt av kosmetisk kirurgi, sier det er forskjellige grunner til at kvinner opererer seg. En tredjedel sier de gjør det av estetiske grunner, en tredjedel gjør det på grunn av fysisk ubehag og en tredjel oppgir begge grunnene.

NRK har pratet med to jenter som har gjennomført intimkirurgi. Den ene ble ikke helt fornøyd med operasjonen, men angrer ikke. Den andre skulle ønske hun prøvde å fikse kompleksene sine på en annen måte.

Ikke bedre selvfølelse

Kvalem sier at kvinnene ofte blir mer fornøyd med den kroppsdelen man opererer, men at selvfølelsen og den psykiske helsen forblir den samme.

Intimkirurgi er likevel en økende trend. Kvalem mener det er tre grunner til dette.

Jenter blir gjort oppmerksom på at det finnes et ideal, blant annet gjennom porno og trenden med hårfjerning der man skal se kjønnsleppene. Kvinner oppdager også at de har råd til en operasjon.

- Deretter, når man hører om andre som har gjennomført operasjonen, begynner man å tenke at dette er noe jeg også kan gjøre, sier Kvalem til NRK.

