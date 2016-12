Dette må du betale hvis du ikke oppfører deg på byen

Alkohol bringer ikke bare hygge med seg. Det kan også få frem det verste i folk.

Og det er ingen hemmelighet at politiet bruker mye ressurser natt til lørdag og søndag i Midtbyen.

- Det er et stort spekter med lovbrudd som finner sted på kveldstid i helgene, sier Torkjel Rendal.

Dette er politiets vanligste oppdrag

Han er seksjonsleder ved vakt og beredskap på Sentrum politistasjon, og han forteller hva det vanligste oppdraget til patruljene går ut på:

- Det er som regel folk med høy beruselsesgrad, som havner i krangling med andre mennesker. Det vanligste virkemidlet vi bruker i helgene er bortvisning fra Midtbyen i en gitt periode, sier Rendal.

I vår utelivsserie trd.by night uttalte Rendal at det ofte oppstår en del slagsmål der det dannes kø. For eksempel ved utesteder og taxiholdeplasser. Men antall anmelder har gått ned. Han tror at samarbeid med utelivsbransjen og økt tilstedeværelse i Midtbyen er grunnen til det.

- Vi har god dialog med dørvaktene som står i sentrum, i tillegg til at vi slår raskt ned på uønskede forhold. Vi anmelder også en del hendelser, eller gir folk pålegg, sa Rendal til trd.by i november.

Kan bli dyrt

Når Rendal sier pålegg, så mener han ikke Nugatti eller salami. Hvis politiet mener at bortvisning ikke holder, så kan det nemlig bli dyrt å dumme seg ut på byen.

Derfor har vi bedt politiinspektør Per Morten Brobakke ved påtaleenheten om å lage en oversikt over hva det koster deg hvis du ikke oppfører deg ordentlig.

- Bøtesatsene nedenfor er et utgangspunkt. Det kan være skjerpende, eller formidlende omstendigheter i den enkelte sak som medfører avvik i størrelsen på boten. Beløpet som er oppgitt i parentes, er normalt hva man vil påstå som botestraff i retten, dersom forelegget ikke vedtas, og saken må behandles der, forklarer Brobakke i en epost til trd.by.

Her er lista:

Nekte å etterkomme pålegg fra politiet - 7.000,- (9.000,-)

Fysisk hindre politiet i sitt arbeid - 10.000,- (12.000,-)

Nekte å oppgi personalia til politiet - 7.000,- (9.000,-)

Forulemping av politiet ved munnbruk/utskjelling - 8.000,- (10.000,-)

Ordensforstyrrelse - 10.000,- (12.000,-)

Overnatte i fyllearresten - Ikke straffbart

Bære kniv på offentlig sted - 7.000,- (9.000,-)

Offentlig urinering - 4000,- (5.000,-)

Drikke alkohol på offentlig sted - 3.000,- (4.000,-)

