«Ikke et vondt ord om taxisjåfører. Men det er en elefant i rommet»

Ikke et vondt ord om taxisjåfører i utgangspunktet. For de er som folk flest, greie, gode og som regel med en god «serviceminded» innstilling. Men det er en elefant i rommet.

Jeg er medlem av NHFU (Norges Handikapforbunds Ungdom) og bryr meg derfor om rettighetene til mennesker med ulike handikap. Det gjelder også blinde mennesker.

Mer meningsstoff: - Slutt med å dele intime bilder av andre!

Jeg har lest altfor mange avhandlinger om blinde som blir regelrett avvist av taxisjåfører, av den enkle grunn at de har en firbent ledsager som hjelper dem å leve et normalt liv. Og ikke bare taxinæringen avviser servicehunder. I alle slags servicemiljøer opplever blinde med flere å bli nektet adgang og så videre på grunn av sine lodne følgesvenner.

Dette er uakseptabelt!

Det er faktisk etter loven ren diskriminering. Dere som jobber som taxisjåfører har faktisk ikke lov til å avvise blinde i følge med førerhund. Generelt er det ikke lov til å avvise mennesker med servicehunder da servicehundene kan redde livet til eieren.

LES OGSÅ: Leon (20): - Barnevernet skal være en tjeneste med barn i fokus - ikke penger

Nok er nok! Nå må norsk servicenæring ta ansvar og slutte med denne urimelige diskrimineringen av blinde og andre med servicehunder.

Jeg oppfordrer både taxisjåfører og andre til å utvise raushet og godhet i møte med de som har et reelt behov for en lodden assistent, og kjøre dem hjem eller la dem få komme inn for å få seg en matbit.

På vegne av alle oss som lever med et spekter av ulike diagnoser og utfordringer:

Ikke nekt oss å delta i samfunnet, ikke utsett oss for diskriminering, ikke behandle oss som om vi ikke har rettigheter. Tusen takk!

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no