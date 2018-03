«Det urettferdige hatet mot Sumaya»

Hvor enn jeg går, hvor enn jeg leser, hva enn jeg ser på sosiale medier, så er det det samme over alt. Hat, hat og atter hat mot noen som er annerledes og som har andre meninger enn majoriteten. Raseri, sinne, fordommer og usunne holdninger til noen som ikke er som deg og meg. Det skremmer meg veldig.

En av de som får kjenne dette hatet på kroppen er samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. En ung kvinne som engasjerer seg svært mye i asyldebatten og debatten om innvandring. En debatt med mange følelser og meninger. Jeg skal ikke gå inn i disse debattene. Men, jeg skal ta et standpunkt om behandlingen av Sumaya.

Jeg blir forferdet over ordbruken mot Jirde Ali, ordbruk som får de fleste til å reagere med vantro og sjokk. Ord som er som forbuden frukt å regne. Skjellsord, trusler og uholdbare sammenligninger. Jeg blir satt ut over hvordan mange av mine landsmenn omtaler henne.

Jeg blir sint, forbannet, rasende og aller mest lei meg på vegne av Sumaya – som jeg er så heldig å få stifte bekjentskap med. Jeg blir oppgitt og trist. Det skal ikke være mulig å være så slem som trollene i kommentarfeltene er mot Sumaya. Det er direkte uakseptabelt, det er ondskapsfullt. Det er rett og slett skammelig!

Jeg finner ikke ord for hva jeg tenker når jeg leser kommentarfeltet på Facebooksiden til Resett. Det er så mye dumt, teit, ignorant og latterlig tragisk som er skrevet der om Sumaya at jeg får problemer med å puste. Kritikkverdig omtale og ren, skjær mobbing av et annet menneske. Resett og deres følgere burde skamme seg!

Jeg støtter Sumaya, jeg støtter hennes engasjement og viljestyrke. Jeg støtter henne opp og står med henne i denne stormen som det ikke finnes grunn til å utsette henne for. Jeg syns trollene bør stille seg foran speilet og tenke seg om et par hundre ganger. Kunne de sagt noe sånt ansikt til ansikt. Til sin egen mor, sin egen datter, sin egen søster?

Jeg ber dere som mobber Sumaya om å gå i dere selv, ikke synk ned på dette nivået. Ikke vær sånne troll som ødelegger andre. Vær gode og løft hverandre opp. Gled din neste, elsk din neste. Vær god, vær ærlig og vær nestekjærlig. Jeg ber dere, vær så snill å slutt å være slemme. Ingen liker slemminger!

Kjære Sumaya, jeg heier på deg og støtter deg. Stå på, du er unik, du er god, du er rett og slett super! Heia, heia!

