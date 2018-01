Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Vi i Trd.by søker flere unge stemmer! Er det noe som engasjerer deg ekstra mye som du vil at andre også skal få lese om? Skriv til oss! Send oss debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Kjell Eivind Røstum-Mårvik: - Så har vi den store frykten: Frykten for treningsstudioet

Kjell Eivind skrev til oss om frykten for treningsstudioet. Han leder utetreningsgruppa Spartan Workout, og vet litt av hvert om trening og nyttårsforsetter.

Så legger du ut en status på Facebook om ditt eller dine nyttårsforsett for maks antall likes og kommentarer. Ja, det er faktisk veldig enkelt å si på forhånd at «nå på nyåret skal jeg virkelig starte å trene, hvertfall fire til seks dager i uka».

Men så kommer unnskyldningene, hvor vi bare pøser på med detaljer, der vi til slutt bare går rundt grøten og lurer oss selv til slutt!

Randi Annette Enge: - Er det krise dersom man ikke rekker over alt?

Randi Annette Enge sender oss leserinnlegg fra det hun publiserer på bloggen sin. Får jula i fjor gjorde hun seg noen tanker om hva som egentlig betyr noe.

Man må bake brød, syv sorter med julebakst og man må vaske skap og skuffer. Gjerne inni dem også. Det er tross alt jul - alt må gjøres i desember. Gaver. Vi må for all del ikke glemme gavene. Vi må gi til alle og en hver, for det har vi jo gjort i alle år og det er tross alt jul.

Et perfekt juletre må til. Vi har egentlig ikke råd til et ekte og fint juletre, men det er jo jul så vi må ha et skikkelig tre. Har heller ikke tid til å skaffe det, men vi må finne tid. Det blir ingen jul uten et ekte juletre - det er tross alt jul.

Marie Husby Valland (18): - Velferdsstaten er overhodet ikke bærekraftig

Marie har sendt oss flere leserinnlegg. Hun er ung og politisk engasjert, og i dette leserinnlegget forklarer hun hva som må gjøres for at velferdsstaten skal bli mer bærekraftig.

Mange eldre er ensomme, men hvis hjemmehjelpen kan sette seg ned i fem minutter og ta en kopp kaffe, kan dette utgjøre en stor forskjell for dem.

Vi må innse de harde fakta. Det blir flere pensjonister på hver arbeidende i årene som kommer. Velferdsstaten er overhodet ikke bærekraftig.

Chanette Jessen (24): - Si meg, hvor ofte kunne du tenkt deg å ringe hver gang du skulle ha en billett?

Chanette Jessen skrev et leserinnlegg om et utfordring kanskje ikke alle tenker over. Hun har cerebral parese, og synes det er veldig tungvindt å bestille billett som bruker av ledsagerbevis.

«Du kan jo bare ringe arrangørene og bestille billett, da» tenker du. Men si meg, hvor ofte kunne du tenkt deg å ringe hver gang du skulle ha en billett for deg og din ledsager? Hadde du orket å sitte i eventuell lang telefonkø, kanskje ringe sånne dyre numre, si nøyaktig hvilke plasser du skal ha, og så måtte notere ned referansenummeret på billetten du har ringt inn og bestilt? Hva om det også er stengt på søndager?

