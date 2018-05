Michael (21) måtte droppe ut av videregående da han ble syk. Nå er han butikksjef

Det er igjen tid for et nytt av byens unge jobbtalenter, og denne gang snakker vi med 21 år gamle Michael Bromstad er opprinnelig født og oppvokst på Melhus.

Slik svarer derimot Michael Bromstad på våre spørsmål om jobb og karriere:

- Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber på AB Motor AS avdeling Innherredsveien. Der har jeg stilling som butikksjef/avdelingssjef.

- Hvilken utdanning har du?

Jeg skal gjøre en lang historie kort. Rundt det siste halvåret av VG2 følte jeg meg ekstremt skolelei, sliten og utmattet. Så på slutten av VG2 gikk jeg til legen og fortalte om problemene, som da førte til at jeg etter en blodprøve ble jeg sendt til akutten på St. Olavs hospital og behandlet for diabetes type 1.

Da hadde både karakterer og fravær allerede rukket å rase, og motivasjonen var på bunn.

Jeg endte opp med å droppe utdanningen, og satset heller på jobb og tilvenning til en sykdom som jeg hadde veldig lite erfaring med. Noe som i ettertid har vist seg å være en av mine beste beslutninger i livet så langt!

- Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Min far startet opp AB Motor AS det samme året jeg ble født, slik at bedriften har vært en del av livet mitt under hele oppveksten. Da vi i starten av 2017 åpnet en ny avdeling i Trondheim, etter utallige forespørsler fra kunder, fikk jeg tilbudet om å ta ansvar for den nye butikken, noe jeg selvfølgelig takket ja til.

- Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Jeg startet vellmin første betalte jobb allerede som 11-12 åring, da leverte aviser i nabolaget.

- Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Jeg kan ikke komme på noen veldig store tabber, annet enn den gangen klarte å velte en motorsykkel. Heldigvis tok adrenalinet tak slik at sykkelen ble lagt pent ned i bakken og kun mindre skader ble påført. Da var jeg rundt 15 år, og sykkelen veide rundt tre ganger så mye meg.

- Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Ingenting motiverer meg mer enn fornøyde kunder, jeg fungerer rett og slett på positive tilbakemeldinger. I tillegg stortrives jeg med salg, og husker fortsatt den dag i dag følelsen jeg fikk ved mitt første motorsykkelsalg.

- Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Den største utfordringen kommer de dagene jeg sitter igjen på jobben og tar igjen arbeid som henger etter og gutta boys er ute og spiller volleyball i finværet. Men det er en kneip enhver kommer over, det krever litt ekstra vilje og lønner seg allerede dagen etter!

- Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg vil tro mine kollegaer beskriver meg som en bestemt, hardtarbeidende og livlig person.

Nå er jeg så heldig at jeg jobber i en liten bedrift, med kollegaer som er like mye venner som arbeidskollegaer, slik at personligheten til en hver tid er den samme - med kompiser og på jobb!

- Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

For å lykkes i arbeidslivet må du først og fremst finne noe du trives med, noe som driver deg gjennom arbeidsdagen. Og så må man forstå at ingenting blir servert på sølvfat, man må jobbe hardt for å oppnå det man drømmer om!

- Hvor ser du deg selv om ti år?

Jeg ser meg selv om ti år som selvstendig næringsdrivende og daglig leder. Fortsatt i denne bedriften, men forhåpentlig da mye større, bedre og minst like godt anerkjent.