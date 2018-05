Her er de hotteste interiørtrendene i sommer

- Trenden nå er mykere rom, med overflod av pledd, tekstiler, puter og gardiner. Generelt skal det være lunere, varmere og frodigere, sier Siw Marit Larsen til Trd.by.

Hun utdannet seg til interiørkonsulent i 2006, og startet eget firma rett etterpå. Hun har dermed 12 års erfaring på hva som er «hot» og hva som er «not» på interiørfronten.

Viktig med personlighet

Larsen vil fremheve at det blir viktigere å følge sin egen personlige stil.

- Det blir enda viktigere i 2018 å ha en stil som fremhever identiteten din.

Metall og kobber er så smått på tur ut, mens gull, sølv og svart er fortsatt aktuelle metaller.

- Stikkord for vårens interiørtrender er natur, hygge, identitet og trivsel.

Lyst, lett og varmt

Vårtrendene generelt er lyse, lette og varme farger. Disse går igjen i detaljene.

- Men årets vårtrender kan deles i to, forteller hun.

Den ene er den klassiske og stilrene, som gjerne brukes av den voksne garde. Den andre er den mer grafiske varianten.

- Den er veldig maksimalistisk, romantisk og blomstrete. Her er det veldig trendy å mikse mønster, og gjerne en overflod av mønster, forteller Larsen og legger til at det kan være sterke mønster, enten grafiske eller som for eksempel striper.

To tema

Det er også to temaer for vårtrendene. Det ene kalles «Calm House».

- Den er veldig rolig, og gjøres moderne med enkle spinkle møbler, og er veldig manimalistisk.

Her brukes for eksempel pinnestoler, i en enkelt variant.

- Dette er et veldig lett og brukervennlig tema. Fargene som går igjen er lysbeige og grått. Med svart som hovedfarge, gjerne i kombinasjon med brunt og perracotta.

Det andre temaet kalles «Country House», og har en enkel og luksuriøs stil.

- Den er sofistikert og tidløs, og her kan en bruke gamle stilmøbler. Den er veldig avslappende. Her brukes duse grønne, grå og rosatoner i sommer.

Inspirert fra det antikke med runde former, enten matt eller lakkert og pattinert treverk.

Fløyel henger med

Larsen kan også forsikre om at fløyelstrenden blir med oss gjennom sommeren.

- Ellers gjelder veldig grove stoffer, som ull og lin. Det er superhot med alt som er miljøvennlig og naturlig.

Hun legger til at det vil vi se enda mer av til høsten.

- Det skal være mye tekstur i stoffet. For eksempel mykt og flossete. Pels og fjær er også fortsatt aktuelt.

- Som stoff eller motiv?

- Begge deler!

Marmor og metaller, som gull og sølv er som nevnt hot, i tillegg til de naturlige materialene.

- Naturlig treverk er fortsatt hot, men det brukes på en mer sofistikert måte enn tidligere.

Lyse og varme farger

Larsen forteller at de lyse og varmene fargene fra i høst, som rust og sennepsgul, er med oss ei stund til.

- Men til sommertrenden er de i lettere nyanser.

Årets farge er blå.

Selv er hun glad i varme farger, og har bestandig vært glad i svart.

- Svart er lett å komnbinere og det er stilrent.

Gå for tidløse møbler

- Hvilke råd kan du gi for de som skal innrede?

- Gå for tidløse møbler og farger på veggene. Bytt heller ut puter og pledd, samt dekor, om du ønsker en variasjon.

Larsen ønsker også å oppfordre til å innrede med det som betyr noe for deg.

- En skal ikke henge seg så alt for mye opp i trendene, stol på deg selv og hva du trives med.