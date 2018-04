Maiken (23) ble butikksjef som 20-åring - nå er hun kjøpmann

Maiken Letnes Berg er 23 år gammel, og er født og oppvokst her i Trondheim - nærmere bestemt på Risvollan.

Forrige uke snakker vi med Victor Kleive, som med blanke ark og sparepenger skapte sin egen arbeidsplass, som endte opp med å bli en drømmejobb.

I prat med et annet ungt jobbtalent her i byen, fikk vi tips om at også Letnes Berg var ei jente vi burde ta en prat med.

Dette svarer hun på spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg er kjøpmann på Narvesen Sirkus Shopping, og har vært det siden 2. August 2017.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har gått talentprogrammet til Reitan Convenience, i tillegg til at jeg har lært mye av flinke folk i systemet.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg startet som deltidsansatt på 7-Eleven i Thomas Angells gate mens jeg gikk siste rest av videregående skole. Videre fikk jeg meg en heltidsstilling der, hvor jeg jobbet med flinke og engasjerte folk, noe som motiverte meg veldig.

Etter ett år i Thomas Angells gate ble jeg butikksjef på 7-Eleven Munkegata, hvor kjøpmannen ga meg mye ansvar, og det trivdes jeg veldig godt med. I løpet av mine to år som butikksjef, i tillegg til talentprogrammet, fant jeg fort ut at dette er noe jeg trivdes med og ville fortsette med.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min aller første jobb var en sommerjobb på Berendsen, hvor jeg jobbet som produksjonsmedarbeider. Den fikk jeg når jeg var 15 år gammel.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Det må vel bli den gangen jeg var så stresset på jobb og skulle skynde meg inn på kontoret for å hente noe. På veien ut presterer jeg å snuble i en pakke som ligger på gulvet og faller inn i dørkarmen, og ender opp med et brekt kragebein...

Komisk i ettertid, men fryktelig frustrerende der og da.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det som motiverer meg er å møte nye og faste kunder hver dag, og å kunne yte mitt aller beste for at de skal få det de ønsker. Å slå av en prat med kundene mine er noe jeg verdsetter høyt, og det tror jeg de også gjør. Jeg har flere kunder som kommer innom bare for å slå av en prat, det synes jeg er veldig hyggelig.

Det å jobbe som selvstendig næringsdrivende er både utfordrende og lærerikt, man lærer masse om seg selv og vi er så heldige at vi jobber i et system hvor alle vil hverandres beste og alle jobber mot samme mål - å lykkes.

Jeg motiveres også av å se positive tall, da dette blir en annen form for tilbakemelding på at jeg og mine fantastiske ansatte gjør en bra jobb. Å skape et godt arbeidsmiljø hvor alle ansatte føler seg verdsatt og sett er noe jeg har jobbet mye med, det jeg har virkelig fått igjen for.

Å se mine ansattes motivasjon, stå-på-vilje og engasjement gjør meg stolt! Det å gi andre muligheten som jeg fikk, å starte arbeidslivet i ung alder uten noen spesiell erfaring, er noe jeg har tatt med meg videre.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Det å være ung i arbeidslivet har ikke noen veldig store utfordringer slik jeg ser det, men man blir kanskje ikke tatt like seriøst som godt erfarne ledere. Dette er heldigvis ikke noe jeg har opplevd så ofte.

En annen utfordring kan være stemmen i bakhodet som sier at jeg må studere for å lykkes i dagens samfunn, men jeg har selv erfart at man kan komme ekstremt langt med hard arbeid og et klart mål.

Disse utfordringene øker min lyst til å lykkes i arbeidslivet. Jeg er ung, ikke redd for å ta i et tak og relativt uredd. Som ung i arbeidslivet er dette egenskaper som driver meg fremover uten store hindringer, da jeg ikke er ordentlig etablert.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg tror mine medarbeidere vil beskrive meg som engasjert, sosial, blid, hardtarbeidende og tydelig. Dette samt at jeg er omtenksom, lyttende og godhjertet, er ting jeg har fått høre fra venner.

Grunnen til dette er nok fordi jeg vil at alle personer som møter meg, om det så er venner, medarbeidere eller kunder, skal møte «Maiken» og ikke «sjefen bak kassa».

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Ikke vær redd! Føler du at du vil gå en annen vei enn alle dine venner, gjør det som føles riktig for deg. Jobber man hardt og ikke er redd for å mislykkes, vil man komme langt.

For å nå drømmen må du stå for egne valg og jobbe for å klare det. Det kan bli tøffe tider, men tro meg, det ordner seg til slutt. Det er DITT liv, finn det som gir DEG motivasjon og det som gjør DEG lykkelig.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om ti år har jeg drømmejobben.

Hva denne drømmejobben egentlig er, er vanskelig å si, siden jeg føler jeg allerede har drømmejobben. Med livssituasjon kan dette endre seg, fordi ti år er veldig langt frem i tid.

For ti år siden gikk jeg jo tross alt på barneskolen og da skulle jeg bli lege eller psykolog! Så jeg tror egentlig jeg bare får ta hver dag som den kommer og nyte livet som det er akkurat nå.

