Kan du disse datingbegrepene?

Har du hørt uttrykkene cuffing season, benching eller slow fade før? Ikke? Da er du ikke alene.

– For den som har vært borte fra nettdating en stund, eller som begir seg ut i datingverden for første gang, kan disse begrepene være forvirrende, sier Global Head of Trend i Happn, Claire Certain, som her gir forklaringen på ti mest brukte datingbegrepene i 2017:

Ghosting

– Selv om fenomenet selvsagt har eksistert lenge før datingappene kom, er ghosting antakelig et av de mest kjente begrepene som har oppstått innenfor nettdating. Fenomenet oppstår når en person du dater, plutselig blir helt taus uten forvarsel om at interessen har dabbet av.

Textlationship

– Enkelte klarer å holde relasjoner gående utelukkende ved å skrive, uten noen gang å møtes i virkeligheten. Men de fleste datingapper oppmuntrer brukerne til å møtes i virkeligheten så fort de føler seg vel med det. Dette nettopp for å unngå langvarige textlationships.

Slow fade

– Slow fade minner om ghosting. Forskjellen er at det skjer over tid. Personen du nettdater, lar sakte relasjonen renne ut i sanden ved å anstrenge seg stadig mindre for å holde kontakt med deg.

Cuffing season

– Cuffing-sesongen gjelder i vintermånedene, når single som vanligvis trives med å være singel, endrer preferanser og begynner å lete etter et seriøst og fast forhold.

DTR

– DTR er en forkortelse for «Define The Relationship», og det innebærer at man rett og slett tar en samtale med en date om hvor relasjonen egentlig er på vei.

Benching

– Benching, eller å benke noen, er når en person unngår å treffe daten sin og heller holder kontakt via meldinger og sosiale medier. Det kalles også for «breadcrumbing». Disse personene holder altså datene gående på gress samtidig som de utforsker andre alternativer.

Haunting

– Begrepet haunting innebærer at en flørt som tidligere har ghostet deg, dukker opp igjen, men uten å ta direkte kontakt. I stedet liker eller følger personen dine innlegg på sosiale medier. Personen hjemsøker deg altså digitalt for å minne deg på at han eller hun fortsatt eksisterer!

Tuning

– Tuning kan forveksles med benching, men er mye mer positivt. Tuners er personer som faktisk er interessert i deg, men som ikke tør å være helt oppriktige om sine følelser. De ønsker egentlig at relasjonen deres skal utvikle seg, og de flørter på mange forskjellige måter. Samtidig er de ofte uklare, og det kan føre til frustrasjon.

Lemen

– Et lemen er en som er lykkelig i et forhold, men som lett faller tilbake til singellivet når vennene gjør det slutt med sine partnere. Det kan dessverre føre til at en spirende relasjon plutselig tar slutt.

FBO

– For noen er dette høydepunktet med nettdating. FBO står for Facebook Official. Det inneværer at man bekrefter sitt nye forhold ved å skifte forholdsstatus på Facebook.

