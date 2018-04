Trønderen Lloyd Lawrence med i ny og drøy serie

- Dette er jo drømmeserien og alt var dritkult, sier Lloyd Lawrence til Trd.by om serien til Trd.by.

«Ex on the Beach» har blant annet sjokkert seere i Storbritannia og Sverige, og kommer snart også i norsk versjon.

- Hva skjer når single menn og kvinner møtes på ferie i paradis på utkikk etter kjærlighet, og blir gjenforent med sine eks-kjærester? lyder programbeskrivelsen til Viafree og gir et kort bilde av konseptet.

- Drøyere enn Paradise Hotel

Lloyd har i forkant sett den engelske utgaven av programmet, og mener selv at han passer til serien, noe han har fått medhold i fra bekjente.

- Hvorfor ville du delta i «Ex on the Beach»?

- Fordi jeg elsker å «hooke». Livet jeg lever her hjemme handler om å date. Faktisk så liker jeg mer «jakten» på damene, enn det å få med meg noen hjem. Dating er hobbyen min, så da tenkte jeg at jeg måtte hive med meg i serien, forklarer han.

Han legger til at ser på serien som et datingprogram med en tvist.

- Hvor lenge har du vært singel?

- For alltid. Det er det jeg liker å si. Noen tror kanskje at vi har vært i et forhold, men jeg har aldri vært trofast fordi det aldri har vært seriøst for min del.

- Mye artigere enn Farmen

Lloyd er på ingen måte noen fremmed på TV-skjermen, og flere vil nok kjenne han igjen fra sin deltagelse i 2013 i TV 2-programmet «Farmen».

Nå har han kommet tilbake fra Mauritius, paradiset i anledning innspillingen.

- Hvordan var det da?

- Mye artigere enn Farmen! ler Lloyd.

- Jeg synes det var dritkult å oppleve Mauritius. Og når det skjedde ting i serien var det også dritkult. Alltid. Men så kunne det bli dødtid, og da ble det kjedelig. Hjemme når det ikke skjer noe bruker jeg å slappe av foran TV eller å sove, men det kunne jeg ikke her.

- Du slår meg som en type som er avhengig av at det skjer noe hele tiden?

- Ja, jeg er det. Jeg blir litt redusert hvis det ikke skjer noe.

- Drøyere enn Farmen

Lloyd har naturligvis ikke muligheten til å avsløre noe av det som skjer i serien, annet enn å fortelle hvordan hans opplevelse var.

- Hvor mye drøyere enn Paradise Hotel er egentlig «Ex on the Beach»?

- 110 prosent som de liker å si på «Pærra», ler han og legger til:

- Paradise Hotel blir bare barne-TV i forhold.

Selv om han er med i det som ligger an til å bli et av årets drøyeste TV-program, kjenner han ikke på noen premiere-nerver.

- Jeg er vant til å se meg selv på TV. Det eneste er at jeg tipper jeg høres dum ut. Trøndersk er den verste dialekta å ha på TV, men den fineste dialekta ellers selvfølgelig.

Ellers gleder han seg utelukkende til å se programmet på TV.

Tilbake i Trondheim

På privaten har Lloyd akkurat flyttet tilbake til Trondheim etter å ha bodd et år i Bulgaria, og han har flere prosjekter på gang. I Bulgaria har han jobbet som DJ på fulltid.

- Jeg ville spare litt penger på reising, men samtidig når jeg spilte der var det mest for gøy. De betaler ikke så godt i Bulgaria, sier den blide trønderen.

Nå når han er tilbake i Norge har han alt klart for turné-livet som DJ.

