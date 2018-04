Snart kan du slette Messenger-meldinger etter at du har sendt dem

Flere av oss har trolig opplevd å være litt for kjapp på avtrekkeren når vi taster avgårde på mobilen.

Du sender en melding gjennom Messenger-appen til Facebook til feil person, eller så angrer du rett og slett på innholdet i meldingen. Kanskje du var litt vel frempå under gårsdagens bytur?

Som regel har man ingen «angrefunksjon» på sendte Messenger-meldinger, men det kan det nå bli slutt på, ifølge tek.no.

LES OGSÅ: Nå vil Instagram sladre på deg om du tar skjermdump

«Unsend»

Facebook har nemlig bekreftet overfor nettstedet Techcrunch at de planlegger en «unsend»-mulighet.

Det er ennå ikke klart hvilken form denne funksjonen vil ha, men en representant for appen skal ha forklart at det vil være en tidsinnstilling på meldingene man sender. Senderen skal altså kunne bestemme selv hvor lenge meldingen skal ligge i innboksen til mottakeren før den fordufter.

Ikke ulikt Snapchat, med andre ord.

LES OGSÅ: Facebook løfter fram venner i nyhetsstrømmen

I løpet av de neste månedene

På Instagram kan du allerede nå angre på meldinger du sender via Instagram Direct. Der fungerer det slik at når du har angret sendingen av en melding, vil den ikke lenger være synlig for folk i samtalen. Dette gjelder vel og merke ikke for sendte «flyktige» bilder eller videoer.

Det er ennå uvisst når angrefunksjonen hos Messenger vil dukke opp, men ifølge tek.no vil den visstnok rulles ut i løpet av de kommende månedene.

LES OGSÅ: Instagram tester nye funksjoner i hemmelighet