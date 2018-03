Palmer over ski? Hit reiser trondhjemmerne i påska

For mange bærer det rett opp på høyfjellet, før de i det hele tatt rekker å si skjærtorsdag. Mens andre trekker mot varmere strøk.

Vi måtte finne ut hvor trondhjemmerne drar når de ikke spiser kvikklunsj med ski på beina, så derfor spurte vinoen av de lokale reisebyråene.

Cato Melkstavik, byråleder hos G Travel Getaway Trondheim, forteller at det er Gran Canaria og Tenerife som troner på første- og andreplass, sannsynligvis siden det går direktefly fra Værnes til disse destinasjonene. Han legger også til at disse reisene alltid er utsolgt i lang tid før avreise.

- Normalt så er det storbyer i Europa som kommer på en god tredjeplass. De mest populære byene er da London og Barcelona.

Flere vil på cruise

Melkstavik forteller at cruise-reiser har hatt en økende popularitet for familier, og at nå i påska har de flere familier som kombinerer Florida, da Orlando, Miami og Fort Lauderdale, med et ukescruise i Karibien.

- Det er stille i gatene her i sentrum, så mange har reist bort. Det er nok hytta og fjellet de fleste drar til, før skiene byttes ut joggesko, konkluderer Melkstavik.

Også Marianne Beiermann, selgerleder hos Ticket, har oversikt over hvor trondhjemmerne reiser i påska. Også på hennes lista er Gran Canaria populær, og øverst blant reisemålene står Las Palmas.

Amsterdam har sneket seg inn før Tenerife og Alicante, og viser at det finnes et tredje alternativ til palmer eller ski. Nemlig storbyferie. Faktisk kommer den lange reisen til Bangkok på femteplass, før storbyene Dublin, London og Paris.

- Stor etterspørsel

Ving melder om stor etterspørsel i ei pressemelding via NTB. Ifølge reisearrangøren er det først og fremst Kanariøyene som lokker påsketuristene, med Tenerife på andreplass. Men også Kypros som åpner sesongen nå i påsken.

– Samtidig har vi økt salget av reiser med rutefly med 43 hele prosent fra i fjor påske, så det er tydelig at mange ønsker seg bort i år. Årsaken til denne økningen ligger nok både i at charterflyene fort fylte seg opp, men også fordi rutefly gir gjestene våre mulighet til å bestemme hvor lenge de skal være borte, og det kan jo passe bra i påsken, sier informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff.

For vanlige rutefly forteller Ving at det er er Gran Canaria, London og Barcelona som er favorittene i prioritert rekkefølge. Med Dubai og Costa del Sol på fjerde og femteplass.

Flere vil til USA

Norstat har gjort en reiseundersøkelse for Finn.no, som ble gjennomført i oktober 2017, men handler om nordmenns reiseplaner i 2018. Der kom det blant annet fram at USA har økt i popularitet før årets første kvartal.

- USA har opplevd en vekst på over 15 prosent på flybillettbestillinger sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg har antall pakkereisebestillinger til destinasjoner i USA økt med hele 20 prosent sammenlignet med januar, februar og mars 2017, skriver Finn.no i ei pressemelding via NTB.

I pressemeldinga kommer det også fram at både Ticket og Norwegian forteller at de fleste som drar til USA har New York som destinasjon.

