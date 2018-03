Jenny (43): – Å være havfrue er en livsstil

Dykking, surfing, bading - og havfruing(?!).



– Havfruing (fra engelsk ‘mermaiding’, journ.anm) er et stort begrep som omfatter mange ting. Noen liker Ariel fra «Den lille havfruen», mens andre er mer opptatt av det vitenskapelige rundt havfruer. Det alle har til felles, er at vi liker å bade og at vi liker å være havfruer og havmenn, sier hun.

Har du en kul hobby? Tips oss gjerne på trd.by@adresseavisen.no!

Jenny Sanchez kommer fra Venezuela, men er bosatt på Østhusvik på Rennesøy. Og hun er besatt av havet.

– Personlig er ikke «Den lille havfruen» noe for meg. For meg handler det om å vise respekt til miljøet og havet. Så er det en livsstil. Jeg spiser masse fisk og alger. Jeg liker havfruestilen med masse farger og klær med motiv fra havet. Og så pleier jeg å svømme med havfruehalen på.

Elsker havet

Hele leiligheten til Jenny er dekorert med havfruer og andre effekter med hav-tema.

Over sofaryggen har hun slengt et pledd formet som en havfruehale. På stuebordet ligger det et par skjell hun har hentet fra havbunnen i Kreta. Og kaffen, den blir servert i et servise med havfruemotiv.

– Siden jeg var liten, har jeg følt stor tilknytning til havet. Det spiller ingen rolle hvilken årstid det er. Jeg må ha sjøen. Jeg må bade. Jeg kan sitte i timevis å bare kikke på hvordan havet beveger seg, forteller Jenny.

– Det hadde vært kjekt å kunne puste under vann og være en del av havet. Men jeg liker å være menneske òg. Så jeg syns det er ett fint kompromiss å kunne være begge deler; å være havfrue.

Hvem vet hva som finnes i havet?

Jenny er i kontakt med én fra Danmark og én fra Tyskland som hun deler interesser med. Men i Norge kjenner hun ingen.

Alt er stort i USA, og det samme gjelder havfruemiljøet. I USA blir det arrangert årlige konferanser hvor flere tusen samles for å svømme sammen i store basseng.

Skal Jenny svømme med hale i Norge, må hun gå ut i havet. Og foreløpig har hun ingen å svømme med.

– Jeg vet at det er mange folk som liker havfruer, men de begrenser seg bare til å farge håret eller samle på effekter. De svømmer ikke med hale. Deres interesse er litt mer som en fantasi, på samme måte som folk er interesserte i enhjørninger, sier hun.

Jenny har startet en Facebook-gruppe hvor hun håper å komme i kontakt med andre som liker havfrue-livsstilen. Hun krysser fingrene for at en gang i fremtiden, kan hun og likesinnede svømme i innendørsbasseng med halen på.

Foreløpig har andre folks interesse for Jennys livsstil begrenset seg til oppå land.

– Jeg har fått tilbud til å opptre som havfrue i bursdager. Men føler liksom, jeg er havfrue i hjertet, hva skal jeg i en bursdag å gjøre? Du sitter bare der mens barna tar på deg - litt som med julenisser. Det føles kanskje litt feil. Det hadde vært kjekkere å treffe folk mens jeg er ute og svømmer. Da er jeg i det rette miljøet, liksom. Da er jeg mer ekte.

– Finnes det havfruer?

– Vi kjenner ikke til over 80 prosent av havet. Så hvem vet hvilke vesener som finnes?

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no