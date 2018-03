Victoria (21) har over 20 000 fans og blir gjenkjent på gata

For mange er YouTube en plass du kan drømme deg bort, forsvinne i morsomme kattevideoer og få en god latter.

Men det er også en stor samlingsplass for folk som er interessert i dataspill, språk, musikk, hage, bil, hus, hjem, sport - ja, lista er ekstremt lang. Det finnes en kanal for det meste.

Her er det mulig å gjøre en karriere, det er nettopp det 21-åringen har gjort.

– Det har gått ganske fort, jeg har til og med hatt noen pauser underveis, forteller Victoria Trengereid Olsen, bedre kjent under navnet «Victoto» på Youtube.

Enorm vekst

Hun tar opp mobilen og sjekker hvor mange abonnenter Youtube-kanalen hennes har.

Tallet 22 500 lyser mot henne på den røde bakgrunnen

– Wow, jeg er jo snart på 23 000, sier hun med et stort glis.

Det hele begynte for rundt halvannet år siden. Noen venner syntes at Sandnes-jenta var ganske morsom når hun ble sur.

Derfor begynte hun å streame at hun spilte dataspill. Etter et besøk på The Gathering i fjor, møtte hun flere andre youtubere. Det var da hun virkelig fikk lyst til å satse på en egen kanal. 21-åringen har alltid vært interessert i foto og video.

– Først begynte jeg på helse- og sosialfag, men det var ikke noe for meg. Etter dette begynte jeg på medielinja, men droppet ut etter andre året, og kjøpte meg PC i stedet for, sier hun.

Tjener penger

På kanalen publiserer hun én til tre videoer i uka. Hun beskriver selv det hun lager som barnevennlig stoff.

Det kan være videoer av at hun lager slim, farger håret på vennene sine eller lager spiselige fidget spinners.

De fleste som ser på videoene hennes er mellom åtte og 14 år.

– Men jeg har også seere som er på min egen alder. Det hender jeg blir gjenkjent på gata eller på byen, sier hun og ler.

Youtube har blitt en jobb, med jobb kommer også inntekt. Hun forteller at hun har signert en sponsorpakke på 20 000 kroner. En video kan fort dra inn noen tusenlapper, avhengig av hvor populær den er.

Til sammen har videoene hennes over 2,5 millioner visninger.

– Du når ut til svært unge folk som kan være lette å påvirke. Tenker du mye over hva du publiserer?

– Ja, jeg vet at jeg har et veldig ungt publikum. Jeg tar for eksempel aldri fram alkohol, og er det sponsa innlegg, skal det alltid markeres med reklame, forklarer hun.

