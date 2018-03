Glad i regnbuens farger? Da bør du reise til disse syv fargerike stedene

I disse dager viser Vinter-Norge - og Trondheim - seg fra sin beste side. Det er omsider skikkelig vinter også nede i Midtbyen, og det er ingen selvfølge!

Men, det er kaldt. Du må ikke dagdrømme mye før det frister med litt sol, varme - og farger. Elite Daily har listet opp syv fargerike fanastiske steder rundt om i verden. La deg inspirere, og kanskje legge en av dine neste reiser til et av disse stedene?

1. Cincue Terre, Italia

Om du er opptatt av kunst, er du sikkert klar over at Italia er et av de mest inspirerende landene når det kommer til kultur her i verden. Er du lysten på et virkelig fargerikt sted å besøke, kan Cincue Terre i Italia måle seg med hvilket som helst kunstgalleri.

Denne fargerike kystlinja kan du nå noen få timer unna Firenze med buss!

2. Lake Hillier, Australia

Glad i rosa? Da er denne innsjøen Australia midt i blinken. Lake Hillier er bare en av mange rosa innsjøer du bør ha på bucket-lista.

Innsjøen skal ha sin rosa farge på grunn av salt og bakterier som flyter i den. Den gjennomsnittlige strandturen blir mildt sagt oppgradert her!

3. Grand Prismatic Spring, Yellowstone nasjonalpark, Wyoming

Denne kilden byr på alle regnbuens farger! Den er faktisk større enn lengden til en hel fotballbane. Det minner nesten om noe som kunne ha vært med i serien «Stranger Things»?

Kilden ligger i Yellowstone nasjonalpark, som er verdens eldste. Selve parken i seg selv er nok verdt et besøk!

4. Antelope Canyon, Arizona

Denne på sett og vis skjulte skatten er fylt med farger. Disse grottene glitrer og gløder helt spesielt i sollyset, og for fotografer byr de på fantastiske fotomuligheter. Dette vakre stedet vil du nok føre opp på bucket-lista, om du ikke har gjort det allerede.

5. Chefchaoeun, Marokko

Denne byen byr på farger fra det kalde spekteret, og brifer virkelig med all slags blånyanser. Du har sikkert hørt om mosaikken i Marrakesh, men i tillegg til de utrolige markedene der, kan en tur hit være en avslappende opplevelse.

6. La Boqueria Marked, Barcelona

Slipp fri din indre matmums og opplev alle fargene i Barcelona! Byen er i utgangspunktet en regnbue allerede, men La Boqueria-markedet mellom butikkene i Las Ramblas. Her vil du definitivt ta med deg litt matlyst.

7. East Side Gallery, Berlin

Dette utendørs-galleriet bærer mye historie, og noen steder er motivene helt abstrakte, andre oppleves som optiske illusjoner.

Dette er den lengste gjenværende delen av Berlinmuren. På østsiden av den 1,3 kilometer lange muren fikk kunstnere uttrykke seg. Dette er gatekunst slik det virkelig burde være!

