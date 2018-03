Christian (27) startet som lærling. Nå har han hatt fast jobb i syv år

Christian Moksnes er oppvokst i Malvik, men er i dag bosatt på Ranheim med med samboer og to små barn.

Forrige uke snakket vi med Vetle Bergan (24), som er den yngste skuespilleren på Trøndelag Teater.

Det var meierisjef ved Tine på Tunga som mente vi burde ta en prat med Moksnes, og slik svarte han på Trd.bys ti spørsmål om jobbtilværelsen:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber i Tine, ansatt i vedlikeholdsavdelingen på Tunga som automatiker. Ekstra ansvar i form av områdeansvar for Gomorgen/flaske/pakkeri, og er derfor ansvarlig for det meste som skjer av vedlikehold og modifikasjoner innen mitt område.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har utdanning som automatiker fra videregående skole etterfulgt av læretid og fagprøve.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg startet som lærling her på Tine Tunga i 2011 og har vært her siden. Fikk tilbud om vikariat i noen få måneder etter lærlingtiden, før jeg fikk tilbud om fast stilling.

LES OGSÅ: Da Ida var 19 år hadde hun syv deltidsjobber. Nå driver hun egen butikk

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min aller første sommerjobb var vel i 15-årsalderen, hvor jeg utførte forskjellige småjobber for Frost eiendom her i byen. Min første faste jobb var når jeg ble myndig, og fikk jobb hos Rema 1000 Vikhammer hvor jeg jobbet som butikkmedarbeider. Hadde en kveld i uken og annenhver helg som fast, men fikk ofte spørsmål om å ta flere vakter.

Dette var samtidig som jeg studerte automasjon ved Malvik VGS, og var en veldig fin mulighet til å tjene noen kroner under utdanning.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Usikker på om noen skiller seg ut som en stor tabbe, men vi gjør alle feil. Å finne ut etter mange timer feilsøking at enkle/grunnleggende feil som jeg burde ha avdekt på få minutter er flaut!

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Nye utfordringer og nye problem hver dag er for meg veldig motiverende. Sjelden arbeidsdagene er like. De ekstra arbeidsoppgavene jeg får som områdeansvarlig fra teknisk er med på å gjøre hverdagen mer spennende.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Utfordringen vil kanskje være lite erfaring, yrket mitt krever erfaring sammen med kunnskap for å kunne finne feil og utføre best mulig vedlikehold. Fordelene vil derfor være bratt læringskurve og at det vil være lettere å ta til seg kunnskap og informasjon når man er ung.

LES OGSÅ: Kristine (23): - Jobben jeg har i dag har jeg fått gjennom hardt arbeid

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Tror mine kollegaer vil beskrive meg som bestemt, jovial og iherdig. Føler ikke det skiller seg fra mine venners beskrivelse, kommer godt overens med de fleste, og sier ikke nei til en diskusjon.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Med høy innsats og interesse for det man driver med kommer man langt. Ta til seg all informasjon og ikke vær redd for å gjøre feil!

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Ti år er lang tid, men trives veldig godt i Tine og skal ikke se bort ifra at jeg fortsatt jobber her. Kanskje også i samme stilling, men med litt andre arbeidsoppgaver enn jeg gjør i dag. Jeg har da tatt videreutdanning innen automatisering som jeg håper gir meg ekstra kunnskap jeg kan dra nytte av i jobben.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no