Seks undervurderte grunner til at du bør dra på backpacking i 20-årene

Det å kunne reise mer er nok på ønskelista til mange av oss, men det er ofte lettere sagt enn gjort. Eller er det det?

Unge mennesker har kanskje ikke de dypeste lommebøkene, men det å reise som backpacker trenger ikke koste skjorta. I tillegg - du er fleksibel, på mange måter i glansårene av livet, og kan skape fantastiske minner du kan se tilbake på om fem, ti eller femten år.

Her har du seks gode grunner, ifølge Elite Daily, til å kaste deg på backpacking-bølgen mens du ennå er ung!

1. Du kan reise langt og lenge med lite penger

I utgangspunktet kan du klare å være ute på tur en god stund før du går tom for penger. Flyreisen til det landet du ønsker å besøke, kan nok koste noen kroner, men beveg deg videre med buss eller tog! Dette er en stor del av backpacker-livet, og mye billigere enn å fly hele tiden.

I tillegg: gå for billige overnattingsalternativ som hosteller eller lignende, da rekker sparepengene lenger.

Likevel, innenlandsflygninger i mer eksotiske strøk trenger heller ikke være så dyrt om du har behov for det!

2. Dette er en prima tid for å skaffe nye venner

Du må definitivt ikke reise rundt alene, men det kan være en gyllen mulighet for å skaffe nye venner du ikke ville ha fått ellers. Er du et utadvendt og sosialt vesen, vil nok ikke dette være et problem for deg. Er du mer sjenert, kan du utfordre deg selv!

Selv om du i utgangspunktet velger å reise alene, vil du mest sannsynlig være alene lite av tiden. Rutinerte backpackere er som regel sosiale, oppsøkende mennesker, og kan lett ta deg inn under sine vinger!

3. Du får krysset av på bucket-lista tidlig

De fleste har vel en bucket-liste, og for noen av oss er den rimelig lang. Jo tidligere du begynner å krysse av, jo bedre! Noe av det vi har aller mest lyst til å gjøre, er også rett og slett enklere å gjennomføre som ung.

Begynn å kryss av nå, og fyll på med nye ønsker å mål senere.

4. Det er den beste måten å oppleve et land på

Dette har sammenheng med punkt nummer 1 - det å spare penger ved å velge tog eller buss fremfor fly. I tillegg til at det er rimligere, er det også den mest optimale måten å reise på om du vil oppleve så mye av et land som mulig!

Fra buss- eller togvinduet kan du oppleve deler av landet du ikke ville ha gjort ellers, og hoppe av for å strekke på beina på steder du aldri ville ha opplevd ellers.

5. Du kan være totalt fokusert på deg selv

Nå er tiden for å fokusere på deg selv og gjøre akkurat det du har lyst til. Om det er å reise, ja da bør du absolutt gå for det. Kanskje unødvendig å påpeke, men dette er en tid du vil se tilbake på med et smil om munnen!

6. Du er i den mest eventyrlige alderen

Mange i 20-årene prioriterer å ha det gøy og å utforske. Det klør i kroppen etter å prøve nye ting, og sjansen er mye større for impulsive handlinger som du ikke ville ha turt når du blir eldre.

Forhåpentlig vil du aldri miste denne eventyrlysten, men det kan være lurt å benytte deg av den mens du har den!

