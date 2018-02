Dette babybildet slår alle Instagram-rekorder

Onsdag ble det offisielt klart at bildet av Kylie Jenners nye datter, som holder rundt superstjernens manikyrerte tommel, er det mest likte bildet på Instagram noen sinne. Det skriver Variety.com.

stormi webster Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Feb. 6, 2018 at 1:14 PST

Jenner har over 103 millioner følgere, og i skrivende stund har bildet blitt likt nesten 15 millioner (!) ganger. Med det passerer hun uten tvil tidligere rekordholdere, Beyoncé og Cristiano Ronaldo.

Avslørte navnet

I samme instagrampost avslører også den nybakte moren navnet på det siste tilskuddet i Jenner/Kardashian-klanen. Datteren skal hete Stormi Webster, noe bestemoren Kris Jenner har bekreftet. Kylie Jenners kjæreste og far til barnet, Travis Scott, heter forøvrig egentlig Jacques Webster.

Etter flere måneder med spekulasjoner annonserte Kylie Jenner at hun hadde blitt mamma 1. februar, med følgende innlegg på Instagram, et bilde som også har fått over 10 millioner «likes»:

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Feb. 4, 2018 at 12:27 PST

Populære babybilder

Trd.by har tidligere skrevet om de ti mest likte Instagram-bildene i fjor, som viste at bilder av nyfødte eller annonseringer av graviditeter står høyt i kurs.

Den gang var det nevnte fotballspiller Cristiano Ronaldo som stakk av med det nest mest likte bilder, kun slått av bildet der Beyoncé annonserte at hun var gravid.

