Da Ida var 19 år hadde hun syv deltidsjobber. Nå driver hun egen butikk

Ida Borgen (31) fra Klæbu har blant annet jobbet som retail manager i Danmark, med 250 ansatte. I 2015 flyttet hun derimot hjem igjen til Norge.

- Jeg flyttet i håp om å bli kjøpmann, og har i dag en butikk som jeg tok over 1. januar i 2017.

Slik svarte Borgen på Trd.bys ti spørsmål om seg selv, jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Kjøpmann Rema 1000 Jakobsli.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har jobbet siden videregående.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg jobbet nesten ti år i Bestseller Retail Europe der jeg hadde vært butikksjef i Only og Vero Moda i åtte år og retail manager for Only Nederland i nesten to år. Dette var veldig spennende og utfordrende, men jeg ville bygge opp noe selv, jeg ville jobbe for meg selv! Jeg søkte derfor på Talentprogrammet i Rema 1000 og flyttet da fra Danmark til Norge for å gå Rema-skolen mens jeg jobbet i en Rema 1000-butikk.

Da denne butikken ble ledig, søkte jeg for å få franchisekontrakten, og den var jeg så heldig og fikk!

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Jeg var 13 år og jobbet en til to dager i uka på kantina ved Bratsberg Ride- og Treningssenter.

Dette var hovedsakelig for å kunne betale for å ha hest på fôr. Etter det ballet det på seg og jeg fikk to vaskejobber. Da jeg var 19 år hadde jeg syv forskjellige deltidsjobber før jeg fikk meg fast jobb i en klesbutikk på Mercursenteret. Deretter fikk jeg en butikksjefstilling på Only City Cyd samme året. Ingrid W. Brun, som i dag er medeier av Høyer Trondheim, var min distriktssjef og mentor i mange år. Takket være henne lærte jeg hva god service betyr og hvordan man best driver butikk med kuttisme (det å skape mye for lite, journ. anm.).

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Aner ikke, det er så mange. Men det er tabbene man lærer av!

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Å ha klare mål og jobbe strukturert mot dem. Det å nå målene man har satt seg er så tilfredsstillende at man bare vil sette større mål neste gang!

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Utfordringen er vel at man lett kan bli styrt av andre, slik at man ikke får tatt selvstendige avgjørelser. Man har også mye å lære, men lærdommen kommer også med alderen!

Fordelene er at man er ekstremt mye mer tilpasningsdyktig. Man er mer sulten, har enkelt for å utvikle seg og tar utfordringer mye lettere.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Meget tydelig i mine meninger. Kaller en spade for en spade liksom. Ellers tror jeg at de ville ha sagt at jeg har mye energi og er veldig blid og hyggelig med de rundt meg. Mine venner ville ha sagt det samme.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Sett deg spesifikke mål og jobb for å nå dem. Men pass på å nullstille, et klart hode er viktig!

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om ti år så er jeg fortsatt kjøpmann i Rema 1000. Det er en bedrift med gode verdier som jeg står for som person! Det er her jeg hører hjemme.

