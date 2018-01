- Dette er den ultimate utfordringen

Konkurransen heter «Miss Viva Las Vegas», og Christina Edelsteen har allerede gått videre fra omtrent 150 deltagere til bare 90.

- Seks stykker går direkte til finalen, også har seks av de 90 muligheten til å komme til finalen, forklarer hun til Trd.by.

Ultimate utfordring

De 90 pinupene er plukket ut av en jury, men de seks som havner i finalen er de som får flest stemmer fra folket. Konkurransen er en del av «Viva Las Vegas Rockabilly Weekender», et arrangement som inkluderer blant annet konserter, boder og show.

- I pinup-miljøet er denne konkurransen den ultimate utfordring, forklarer Edelsteen som i pinup-miljøet er like godt kjent som «Serenity Siren».

Hun har tidligere meldt seg på uten å ha kommet like langt.

- Det er en stor konkurranse og utfordringen er å i det hele tatt komme seg med.

- Hva skjer om du går videre da?

- Uff, ja da må jeg opp på scenen da. Delta i showet og svare på spørsmål, blant annet,

- Så det er litt som en misse-konkurranse?

- Ja, litt. Men i pinup-konkurransene blir du vurdert ut fra personlighet og hvilket budskap du har.

Finalen og Viva Las Vegas Rockabilly Weekender arrangeres 21. og 22. april, og avstemmingen avsluttes 31. januar.

Engasjert pinup

Trd.by har tidligere skrevet om den engasjerte pinupen. Blant annet at hun bekjemper kroppspress og er grunnlegger av den norske organisasjonen for pinup-modeller, «Pinup Norway».Hun begynte så smått med pinup for fire år siden.

- Miljøet internasjonalt var stor, men jeg visste ikke av noen i Trondheim som holdt på med det.

Edelsteen sier hun i begynnelsen følte hun var ganske alene, og at det var litt stusslig. Blant annet fordi hun ikke hadde noen hun skulle spørre om råd.

- Når man først begynner så blir man nesten frelst, og nå har det blitt en veldig positivt del av livet mitt.

- Hva er det med pinup som appellerer sånn til deg?

- Det er vel at man får være den man er. Det er veldig stort mangfold i miljøet, og vi er opptatte av å støtte hverandre og være positive.

