Brukte over 1000 timer på denne videoen av Trondheim

- Jeg må innrømme at jeg er litt lei nå. Nå blir det portrett og produktfoto en stund, jeg kjenner jeg kaster opp litt i munnen når jeg tenker på å dra ut nå, ler Knut Aage Dahl.

Det første bildet ble knipset i begynnelsen av august, og siden den gang har Dahl vært ute konstant i omtrent tre måneder. Det siste bildet ble tatt for en ukes tid siden. Resultatet ble en timelapse-video på to minutter og tyve sekunder av Trondheim. Det er 50 bilder per sekund.

Det betyr at filmen består av 6 600 bilder.

- Jeg har ikke finregna på det, men jeg har nok brukt over 500 timer på bare fotograferingen, og har tatt titusener av bilder. Til sammen har vi nok brukt dobbelt så lang tid. Vi kunne nok ha laget minst tre filmer som denne.

Mange seine kvelder

På dagtid har Dahl en heltidsstilling i fotobutikk på Stjørdal, og pendler derfor frem og tilbake til Trondheim hver arbeidsdag. Derfor har arbeidet med denne filmen ført til mange sene kvelder.

- Jeg har stått opp klokken syv, vært fremme på jobb klokka åtte og jobbet til halv fem-fem. Etter å ha kommet hjem i sekstiden for å spise middag, har jeg dratt rett ut igjen og tatt bilder til alt fra ti på kvelden til to på natta, forklarer Dahl.

Dahls datamaskin har duret og gått hver eneste natt for å eksportere alle bildene, og han har gått til innkjøp av tre harddisker for å få plass til alt.

- Du må ha vært rimelig ryddig med arkiveringen av alle disse bildene?

- I begynnelsen var det hele veldig ryddig med nummerering på bildene og det hele. Mot slutten ble det derimot mye klabb og babb, der jeg måtte hente inn nye versjoner der vi så at vi manglet noe eller måtte erstatte noe annet. I tillegg krasjet faktisk redigeringsprogrammet siden det var så mange bilder, forklarer Dahl.

- Artig og lærerik prosess

Fotografen har ikke laget filmen alene. Dahl har stått for fotografering, redigering og eksport av bildene, og kompis og kollega Torgeir Lien Wennersberg har redigert filmen. Han har en bachelorgrad i mutimedieteknologi fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og master i film- og videoproduksjon fra NTNU. Sammen har karene samarbeidet for å få videoen i mål.

Wennersberg har ikke redigert en timelapse-video i denne skalaen før, men har hatt en del erfaring med klipp generelt fra tidligere.



- Dette har vært et litt spesielt prosjekt, da jeg og Knut Aage har samarbeidet ganske tett gjennom hele prosjektet, og vi har gjort det ut fra egen interesse og ønske om å skape noe. Det har blitt mye diskusjon rundt hva vi skulle ha med og hva vi burde ha mer eller mindre av underveis. Vi har planlagt filmen i ganske mange måneder og mye har endret seg etterhvert. Dermed har klippen også formet seg underveis. Det har blitt mange utgaver.

Wennersberg forklarer at i motsetning til vanlige produksjoner der man sitter med alt materialet og klipper ut fra det, har de her fått litt og litt av gangen og har derfor sakte men sikkert kunne se hvor filmen var på vei.



- Det har dermed vært en lang, men artig og lærerik prosess. Knut Aage er en utrolig dyktig fotograf som virkelig har klart å fått frem visjonene vi har hatt for dette prosjektet, og det har vært veldig givende å jobbe med ham!

Kjærlighet til Trondheim

Dahl forklarer at hans forkjærlighet for fotografering begynte med kjærligheten han har for Trondheim by. Dette er hans første prosjekt med timelapse, og har kun forsøkt et klipp sporadisk tidligere.

- Både jeg og Torgeir er glad i Trondheim, og det var nysgjerrigheten knyttet til timelapse og denne kjærligheten til byen vår som starta prosjektet. Da vi merket underveis at resultatet ble bedre enn hva vi hadde trodd på forhånd, prøvde vi å høre om noen kunne ha interesse av å bruke og kjøpe det. Vi tok kontakt med flere, men fikk laber respons, noe vi syntes var litt rart, medgir Dahl.

Derfor besluttet de to å legge ut filmen på ulike kanaler på sosiale medier, slik at flest mulig kunne få gleden av å se resultatet av alt arbeidet de har gjort.

- Vi har fått veldig god respons, og folk blir like glade som oss av å se den. Folk er veldig glad i Trondheim, det er nesten rørende.

