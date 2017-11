Movember Foundation: – Kampen er langt ifra over

Europa-ansvarlig i Movember Foundation, Michael Fischer, tror han vet hvorfor Movember-kampanjen har slått så godt an.

– Movember snakker om alvorlige problemer, men på en morsom måte. I tillegg kjenner vi menn, og derfor vet vi hvordan det er best å nå dem, uttaler han til Byas.

Prosjektet startet i 2003 for å få fokus på prostatakreft, men etterhvert har kampanjen rettet seg mot menns helse generelt.

LES OGSÅ: Arrangerte full «shave-down» i hotellets resepsjonsområde

– Hårete ikon

– Oppdraget vårt er langt fra over og vi trenger å holde samtalen gående for å hindre at menn dør for tidlig. De alarmerende høye tallene over dødsfall knyttet til kreft og selvmord er ikke akseptable og vi må jobbe sammen for å kjempe mot denne krisen, sier Fischer.

Flere menn gror ut barten for å støtte Movember Foundation, og det er Fischer glad for.

– Barten er det hårete ikonet vårt. Den setter igang en samtale som bokstavelig talt kan redde liv.

LES OGSÅ: Derfor er det blå sløyfer på Solsiden

Unge får ikke prostatakreft

Kreftforeningen har sin egen aksjon i november. Den heter Blå Sløyfe og retter oppmerksomhet mot prostatakreft. Else Støring, seksjonssjef i Kreftlinjen, sier at det er få unge som får kreftformen.

– Vi har ikke noe godt svar på hvorfor unge folk ikke får prostatakreft, sier hun og understreker at man sjelden vet årsaken til at folk får kreft.

– Det er uhyre sjeldent at menn under 40 får prostatakreft, sier hun, og forteller at kun én person i aldersgruppen har fått krefttypen de siste fem årene.

Hun anbefaler heller å sjekke for symptomer selv enn å gå til legen.

– Dra heller til legen dersom du har noen av symptomene. Det er en psykisk påkjenning å ta en scanning.

LES OGSÅ: Her er 7 tips for den aller beste barberingen

Fakta: Symptomer på prostatakreft Tynn og svak urinstråle

Hyppig vannlating

Vanskelig å tømme urinblæren

Blod i urinen

Smerter i rygg og skjelett

Kilde: Kreftforeningen

– Menn må snakke om ting

– Menn har litt å gå på når det gjelder å snakke om ting. Det er et tabubelagt tema som handler om en intim sfære, men det er viktig at vi snakker om det sier hun.

Selv om at hun ikke oppfordrer unge til å sjekke seg hos legen, med mindre de har noen symptomer på prostatakreft, ønsker hun at de skal involvere seg.

– Det er jo en sympatiaksjon, sier Støring, som er glad for at så mange tar del i kampanjen.

Blå Sløyfe er ikke koblet til Movember, som er en internasjonal kampanje som fokuserer på menns helse.

LES OGSÅ: Trenger du litt barte-inspirasjon til movember?