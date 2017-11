Rina (26) ble oppdaget på Instagram. Nå har hun fått modellkontrakt

Det hele startet med at Rina ble kontaktet av fotografen TJ Manou på Instagram. I første omgang dro Rina til LA for å møte Manou for en shoot, og oppdatere porteføljen sin.

Ikke helt som planlagt

– Modellbransjen er langt fra en dans på roser. Det handler om hardt, selvstendig arbeid, sier kristiansandsjenta.

Som førstegangsreisende til USA hadde Rina store forhåpninger, men første møte med storbyen sto ikke helt til forventningene.

– Helt ærlig så gikk det ikke så bra i starten. Jeg var uheldig og opplevde mange falske mennesker, og en form for utnyttelse, sier Rina.

Valgte å reise tilbake

Lite visste Rina om at den planlagte shooten ville gi henne en pangstart på modellkarrieren.

– Det gikk over all forventning. Jeg fikk beskjed om at bildene skulle publiseres i Obsucura Magazine.

Etter den vellykkede shooten i februar tok det ikke lang tid før Rina bestemte seg for å reise tilbake. I mai satt hun seg på flyet igjen, i håp om å få en fot innenfor toppbyråene i LA.

– Den første castingen var hos LA Models, som er et av de største byråene i LA. Det var ekstremt skummelt. Det sto 200 andre håpefulle mennesker rundt i lokalet, da følte jeg meg ganske liten, sier Rina.

Castingen førte til hakeslepp

Videre forteller Rina at hun hadde knappe 10–15 sekunder på seg inne hos byrået.

– Jeg fikk ikke engang sagt navnet mitt til hun som møtte meg fra byrået. Hun bladde kjapt gjennom bildene mine, og konkluderte med at jeg var for lav. Jeg fikk hakeslepp. “Var dette alt?”, spurte jeg meg selv.

Men det var det altså ikke.

Rina hadde nemlig blitt lagt ekstra godt merke til av talentmanageren i byrået. I det hun var på vei ut av lokalet, ble hun vist inn igjen.

– Jeg skjønte ingenting, men det var absolutt en bekreftelse. Hun spurte om jeg ville bli skuespiller, og samtalen resulterte i at jeg ga bort mailen min, sier Rina.

Måtte velge mellom to modellbyrå

– Jeg bestemte meg for å ta en runde hos 10–15 nye modellbyråer. Det gikk utrolig bra, og mange byråer var interessert.

Etter den vellykkede castingrunden fikk Rina mulighet til å velge mellom Teen Models og Heartbreak Management.

– Begge byråene er fantastiske. Det var et vanskelig valg jeg måtte ta, sier Rina, som til slutt valgte Heartbreak Management.

– Vi har ikke mange som ser ut som Rina i stallen

Heartbreak Management er et av de største modellbyråene i Skandinavia, og har kontorer i Oslo og København.

– Vi har ikke mange som ser ut som Rina i stallen, så vi ser på henne som et spennende tilskudd, skriver Alexandra Bothorp i Heartbreak Management til KRSby.

Ifølge Bothorp er det vanskelig å peke på bare et par enkle ting for hva de ser etter i en modell, men trekker fram noen punkter.

– På generell basis kan man si at som modell bør man være fotogen og være innenfor bransjens høyde og standardmål. I tillegg er det viktig at man er pålitelig, punktlig og positiv. Og at man klarer å presentere seg selv på en bra måte.

«Girl next door»

KRSby snakket med fotograf TJ Manou tidligere i år. Da forklarte han interessen for Rina slik:

– For 10–15 år siden var alle ute etter blonde jenter, med blå øyne, og den typiske «girl next door»-looken. Nå er de mer åpne for mangfold, og ser etter det unike som man ikke ser på en daglig basis. Jeg kontaktet Rina siden hun er eksotisk for markedet her, og ikke noe man ofte ser i L.A. Jeg har sendt melding til flere personer på denne måten, og ser som regel etter noe unikt, som jeg tror folk vil like.

Neste stopp, London

Etter å ha tilbrakt hele sommeren i LA, ser Rina lyst på framtidsplanene.

– Jeg er absolutt en erfaring rikere og lært masse. Jeg har bygd opp et lite nettverk der, det er dødsviktig i denne bransjen, sier Rina.

Det neste på agendaen er å reise til London, nå med et modellbyrå som representerer henne.

– Nå driver jeg med et par testshoots med modellbyrået. Jeg skal gjøre alt klart til London. Byrået vil sende meg ned når fashion week er ferdig. Det blir spennende!

