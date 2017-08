Dette bør du ikke snakke om på date

Livsstil

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal snakke om på første date? Unngå samtaler om tidligere forhold, religiøs tro eller din personlige økonomi så øker sjansen for at det skal bli et vellykket første møte. De fleste nordmenn synes nemlig at disse temaene er avtennende ifølge en ny undersøkelse fra datingappen happn.