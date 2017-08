Ett minutt løping om dagen er nok

Resultatene av et nyere studie utført av forskere ved University of Exeter og University of Leicester, viser at du, med minimal innsats, kan høste en av løpingens viktigste fordeler – sterkere skjelett. Kun et minutt eller to med løping per dag skal være nok.

Forskerne sammenlignet aktivitetsnivået og beinhelsen til 2500 kvinner, og fant ut at kvinner som i gjennomsnittet var i aktivitet med høy intensitet i 60-120 sekunder daglig (tilsvarende å løpe i middels fart), hadde fire prosent bedre beinhelse enn de som beveget seg mindre. Løp de mer enn to minutter førte dette til enda bedre beinhelse, noe som ble vurdert gjennom en ultralydskanning av deltakernes hælben.

- Vi vet ennå ikke om det er bedre å dele opp denne lille mengden trening gjennom hele dagen, eller gjøre alt på en gang. Heller ikke om litt lenger trening en eller to dager i uken er like bra som 1-2 minutter per dag, sier Dr. Victoria Stiles ved University of Exeter.

Instituttleder for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Siri Forsmo, forteller at du trenger ikke nødvendigvis å løpe, og at det hele henger sammen med kroppsvekten din.

- Du kan ikke løpe deg til gorillaskjelett, det henger sammen med kroppsvekten din. De som løper mye blir ofte veldig tynn, og da trenger ikke skjelettet være like sterkt.

Vekten din avgjør altså hvor mye trykk skjelettet din opplever, og jo lettere du er – jo mindre trenger skjelettet ditt å tåle. Ved løping er man litt i luften, og dermed får man et større trykke på foten, noe som gir et større trykk og mer vekt på beina. Kroppen tilpasser seg hele tiden det som kreves av den ifølge Forsmo.

- Det kan virke stimulerende på beina, men det er ikke sikkert. Heller ikke om det har noe å si for eksempelvis armene.

Forsmo synes det er vanskelig å si noe om forskningen, men poengterer at litt fysisk aktivitet uansett vil være bra for både kroppen og hodet.

- Løping er ikke bare bra for beina, men også med tanke på hjerte- og karsykdommer. Du forbrenner heller ikke flere kalorier av å løpe en mil, enn å gå fort en mil. Når du går tar du nemlig flere skritt. Er det noe som har virkelig effekt for beina, så er det tresteg, men det vil vi ikke gå ut å anbefale til folk, sier hun.

- Ut fra et folkehelseperspektiv er det vanskelig å si hva man skal gjøre for å bedre skjelettet. Det viktigste er at du bruker musklene som er festet til skjelettet.

- Altså hele kroppen?

- Ja, det blir jo det, hele kroppen.

