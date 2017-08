Ti ting du bør få med deg i fadderuka

Ikke alle studentene i Trondheim tilhører samme fadderordning, men de fleste linjene har både gøyale og sportye arrangement det kan være verdt å ta seg turen til. Finn ut hvilken fadderordning du tilhører, og sjekk ut våre tips til hva vi anbefaler deg å delta på.

For de nye studentene ved Dronning Mauds Minne Høgskole, Høyskolen Kristiania og enkelte studier ved NTNU, er det Andefar og Fadderuka Quak! som står for program og aktiviteter.

17. august - Rebusløp

17.00-20.00, Ravnkloa

Hva er vel bedre enn et rebusløp gjennom Trondheims gater for å bli kjent med byen? Med kart og poengark blir det vandring fra post til post med faddergruppen din. Vinnerne vil selvfølgelig bli kåret.

19. august - Moulin Rouge

21.00-02.00, Frimurerlogen

En showpreget aften i den teatralske og prektige bygningen fra tidlig 1900-tallet. Kvelden er spekket med festligheter og show fra start til slutt.

20. august - Festningslekene

11.00-17.00, Kristiansten Festning

Finn frem konkurranseinstinktet, luftige klær og godt humør. Festningslekene er en lang tradisjon med aktiviteter på festningen, hvor du har muligheten til å delta på mange ulike uteaktiviteter. Det blir også gratis grillmat og drikke for alle med Quak!bånd.

25. august - Stand-up

Show 1: 18.00, Frimurerlogen

Show 2: 20.00, Frimurerlogen

Komikerne Zahid Ali og Sofie Frøysaa står på scenen i Frimurerlogen med hele to show denne kvelden. Dette blir en morsom kveld hvor du virkelig skal få trent lattermusklene. Her gjelder det å være tidlig ute da det er førstemann til mølla.

Fadderullan

For deg som skal studere på BI er det Fadderullan Trondheim som legger programmet for fadderuka.

17. august - Trønderfæst

22.00-02.00, The Mint og Wildside

Det går ikke an å la en trønderfest arrangeres uten at den blir anbefalt. Trønderfest slår aldri feil, så her er det bare å finne frem rutatskjorta, mokkasinern og RBK-skjerfet og «fæst heilt te sola står opp»! Ta frem din indre trønder, la dansefoten sitte løst og dyrk harryfaktoren i deg.

20. august - De BI-Olympiske leker

17.15-20.00, Dødens Dal

Fotball, volleyball, tennis og Cheerleading er bare noen av aktivitetene som faddergruppene skal innom. Det serveres grillmat til deltakerne under lekene, og dagen avsluttes med premieutdelinger til gull, sølv og bronse-vinnere.

22. august - "Gods" Temakveld

17.30, Samfundet

Denne kvelden skal Vegard Hjelmen fyre opp en motiverende og insprerende tale, før komikertrioen Bare Moro Impro lager god stemning med et hysterisk show i kjent BMI-stil. Det vil også være konkurranser med premier til vinnerne.

24. august - Togaparty

22.00-02.00, The Mint og Wildside

Hva er vel en fadderuke uten Togaparty? Stikkord: hvite lakener, gullkranser og druevin.

Fadderutvalget Dragvoll

På Dragvoll er det hovedsakelig de ulike linjeforeningene som står for arrangement og aktiviteter under fadderuka, men et par fellesarrangement for alle er det. Disse anbefaler vi å være med på for å stifte flere bekjentskaper enn kun de i din egen linjeforening.

22. august - Temafest

Samfundet

Alle kler seg ut, og hver linjeforening kjører sitt eget utkledningstema. Her treffer du masse folk fra andre linjer, samtidig som du enkelt kan se hvem du "hører til".

25. august - Stand-up

14.00 for SU-studenter, Frimurerlogen

16.00 for HF-studenter, Frimurerlogen

Her er det samme komikere og opplegg som for Quak!.

