Derfor bør du løpe i terrenget

Morten Eliassen er prosjektleder for Trondheim Maraton, og er godt kjent med hvordan det er å løpe på asfalt. Som maratondeltaker har man gjerne ikke noe valg. De fleste av dem går på hard asfalt. Likevel velger han nesten alltid trening i marka fremfor på asfalten eller tredemølla.

- For min egen del responderer kroppen dårligere på det å løpe på asfalt. Jeg takler ikke de harde støtene man får fra underlaget like bra, og jeg føler at kroppen blir mer utslitt av å løpe på asfalt, forklarer han.

- I marka får man i tillegg variert belastning, da man blant annet opplever ulikt og ujevnt underlag, forskjell i stigning og det som måtte være. Det er mitt argument for å bruke denne typen trening. Man får aktivert flere muskelgrupper på grunn av det varierte terrenget. Folk har en tendens til å velge flate løyper når de løper på asfalt, og da får man ganske ensidig belastning, i tillegg til at man da er mer avhengig av fottøy med god demping, legger han til.

Løp i variert terreng

Nettopp dette er det fysioterapeut ved Trondheim Idrettsklinikk, Øyvind Skarsaune, sier er den store forskjellen på de to forskjellige variantene å trene på. Det er hevdet at det er bedre for kroppen å løpe i terrenget framfor for på harde underlag, da man er mindre skadeutsatt. Det er ikke helt presist, ifølge Skarsaune.

- Det kommer an på hva man trener for. Hardt eller mykt underlag belaster på forskjellige måter, og treningsgrunnlaget spiller inn på hvor godt man tåler belastningen. Hardere underlag krever mer oppbremsing og støtabsorbering når man lander, og mykere underlag krever at man må bruke mer kraft i frasparket. Å foretrekke bare løp på ett fast underlag uten endring i terrenget vil derfor gi sine utfordringer. Det er enklere å få variasjon når man er i naturen da det en naturlig variasjon i terrenget, forklarer han.

- Belastningsstyring og styrketrening er det man ser i studier at kommer ut som en av de viktigste faktorene for å unngå skader. Dette vil si at man må følge litt med på hvor lang tid man bruker på løpeturen og hvor hard belastningen føles på kroppen, sier han videre.

En trygg regel er å ikke øke mer enn 10 % fra en uke til en annen. Belastningen kan man styre på flere måter forklarer han.

- Variasjon på underlaget, distanse og intensitet kan være nøkkelen for å unngå løpsrelaterte skader. Da unngår man ensidig belastning på muskulatur og sener i kroppen. Har man et godt treningsgrunnlag og skal trene mot noe spesifikt bør man trekke inn prinsippet for spesifikk trening. Da må man ha økter på det aktuelle underlaget, sier Skarsaune.

- Start fornuftig

Fysioterapeuten mener det ikke er noen grunn til å farliggjøre det å løpe på asfalt og andre harde underlag så lenge man også varierer underlaget på andre økter.

- Det er godt for helsen vår å ha regelmessig fysisk aktivitet. Det er hvor mye, hvor lenge og hvor raskt man løper som viser seg å ha størst påvirkning på løpsrelaterte skader. Med en fornuftig start, styrketrening og jevn progresjon vil man kunne unngå de fleste skader som følge av løpingen.

Eliassen forteller at han også er meget opptatt av hvilket skotøy han har på seg.

- Det er viktig med tanke på dempingen i skoene. På hardt underlag trenger man gjerne bedre demping, mens man kanskje er litt friere i terrenget. Det finnes jo også forskjellige typer såler, påpeker han.

Belastningen det har på kroppen er det ene Eliassen legger vekt på. Det andre er opplevelsen.

- Man har for eksempel muligheten til å kombinere treningen med en topptur. Da får man god utsikt og en naturopplevelse, samtidig som man får trent. Og her rundt Trondheim er mulighetene så mange, og de passer for alle, avslutter han.

