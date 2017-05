Slik setter du sammen de fineste blomsterbukettene

En ubeskrivelig frisk duft av planter er det første som møter deg når du kommer inn døra hos Bakklandet Blomster. Den knøttlille butikken er fylt til randen med deilige blomster i alle farger og fasonger. Som så mye annet, kommer og går trender for blomster og. Innehaver og daglig leder Julie Bjørk forteller oss hvilke blomster hun har dilla på akkurat nå, og hvordan du setter sammen din helt egen blomsterbukett.

– Ikke heng deg opp i regler, hva man synes er fint er forskjellig.

Hekta på grønt

Når Julie kjøper inn blomster til butikken tenker hun først og fremst på varighet, deretter ser hun på farge og tekstur.

– Jeg ser etter blomster som er visuelt vakker, men også ting som er litt rart.

Det samme går igjen når hun setter sammen en bukett. Det handler om å ikke overtenke, og å prøve ut nye ting. For tiden er hun helt hekta på grønt. Grønt varer lenge, og er også billig fyll dersom du vil unngå å bruke flere hundre kroner på en bukett.

– Eukalyptus er evig fint. De tørker fint og lukter godt. Det enkle kan ofte gjøre seg fint alene.

Forskjellige høyder

Når hun setter sammen en bukett foretrekker hun å starte i høyden, for så å jobbe seg nedover. Tenk gjerne forskjellige høyder. Noe høyt, og noe på siden. Et godt råd er å la blomstene være som de er, og henge som de faller.

– Jeg elsker når en blomst eller kvist kommer helt til sin rett. Når den får henge som den er uten at man prøver å tvinge den opp.

Hun er heller ikke begeistret for blomster i partall. Dersom du bruker flere av samme blomst i en bukett, blir dette fort finere om du bruker tre istedenfor fire like. Sett heller ikke disse for tett på hverandre. Her kan det være fint å tenke på de forskjellige høydene igjen.

Tørkede blomster blir til kunstverk

Julie elsker brudeslør, og selv om man kan få følelsen av at disse er ute av moten på blomsterfronten, har hun ingen planer om å dempe bruken av dem. Disse passer fint inn i de fleste buketter, samtidig som de fint kan brukes alene og.

– Se, de er jo helt fantastisk. Når de tørker blir de beige og ser ut som et lite kunstverk – som varer evig.

Uendelig kombinasjoner

Hun prøver og feiler på stedet. Kombinasjonene er uendelige. På Bakklandet Blomster blir hver bukett skreddersydd for hver enkelt kunde, og Julie er klar på at alt er mulig.

– Ikke vær redd for å sette sammen blomster du i utgangspunktet ikke ville ha gjort. Bruk den rare blomsten sammen med den supersøte. Det er på en måte helt feil, men så blir det så riktig.

Det ferdige resultatet er en blanding av store og små, uvanlige og godt kjente blomster. Den nokså underlige banksiaen midt i buketten skaper et underlig og spennende uttrykk, samtidig som den passer godt inn.

Tips for å få blomstene til å leve lenger 1. Vask vasen godt 2. Bruk kaldt vann (tykke stilker tåler lunkent vann) 3. Bytt vann (annenhver dag er supert, men ikke et must) 4. Snitt på nytt når du bytter vann 5. Sett blomsten kaldt om natten dersom du har mulighet 6. Unngå for mye sol 7. Plukk ut de blomstene som etter hvert dør, og la resten av buketten stå

Vår med miks

Camilla Lund Ohrvik hos Strå Blomsterverksted tenker alltid stort og smått når hun setter sammen blomster.

– Det handler om estetikk. Man må ikke ha både store og små blomster, men det balanserer litt. Hvis du vil ha en stor, god bukett uten at det koster skjorta, er det fint med litt småplukk innimellom. Det komplimenterer de store blomstene. For meg er det vår når man får en miks av ulike blomster.

Blandingen av peoner, margeritter og hortensia, som alle er i sesong for våren, blir til en nydelig og frisk bukett som du definitivt får lyst til å sette i stua. På grunn den korte sesongen til peoner, bør disse brukes så lenge man kan.

Går for pastell

– Jeg er veldig glad i det romantiske. Kamille er for meg en av de største vårtegnene, jeg har brukt disse siden i mars. Jeg liker å bruke pastellfarger om våren, om sommeren kan jeg gjerne gå for litt sterkere farger, sier Ohrvik.

Tove Skånøy hos Walldén Moum på Trondheim Torg forteller at alle spør etter peoner på denne tiden av året, men også den såkalte begravelsesblomsteren nellik er etterspurt.

– Ingenting er så populært som nellik, moren min giftet seg faktisk med nellik. De er kjempefine og kommer i mange lekre farger. Dessuten er de veldig holdbar, sier Skånøy.

