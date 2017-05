Dater du på nett? Har du dette yrket blir du garantert populær

Datingappen Happn har kartlagt hvilke yrker som gir deg mest suksess på datingfronten. Kanskje ikke overraskende havner kvinnelige sykepleiere og mannlige økonomer øverst på lista, tett etterfulgt av ingeniør og lærer. Vi er med andre ord mer tradisjonelle enn vi liker å tro når vi velger partner.

– Jobb og karriere betyr mye for nordmenn. Ved å fortelle hva du jobber som kan du gjøre det enklere for en potensiell date å forstå hvem du er, forteller pressetalskvinne Claire Certain.

Omsorgsyrker vinner

En like interessant observasjon er ifølge Happn at typiske omsorgsyrker som leger og sykepleier klatrer stadig oppover på listene.

– Spesielt sykepleiere og leger har økt i popularitet, forteller Certain.

Ikke i helsesektoren? I tillegg til ingeniører, er både mannlige advokater og militære populære blant single damer. Er du kvinne, har du også gode muligheter til å hevde deg hvis du er jurist, markedsfører, selger eller jobber innen management.

De mest populære jobbene – menn:

1. Økonom

2. Ingeniør

3. Adm.dir./gründer

4. Advokat

5. Prosjektleder

6. Selger

7. Lege

8. Psykolog

9. Snekker

10. Militær

De mest populære jobbene – kvinner:

1. Sykepleier

2. Lærer

3. Servitør

4. Psykolog

5. Økonom

6. Selger

7. Managementkonsulent

8. Jurist

9. Lege

10. Markedsfører

