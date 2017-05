Disse enkle tipsene hjelper deg å gå ned i vekt før sommeren

Det høres kanskje enkelt ut. Men bare åtte prosent klarer å gjennomføre nyttårsforsettene sine, viser forskning publisert i Journal of Clinical Psychology og StatisticBrain.

– Mye psykologisk forskning viser at viljestyrken er svak. Dette er nok grunnen til at mange slanke- eller treningsprosjekter dabber av mot slutten av januar, sier Knut Ivar Karevold.

Han er psykolog og direktør i GreeNudge, en stiftelse som jobber for at folk skal ta sunnere og mer bærekraftige valg.

Spiser mindre og ned i vekt

Men om du har dårlig viljestyrke, så kan du likevel påvirke hva og hvor mye du spiser, ifølge Karevold.

– Forskning viser at små endringer i måten man organiserer kjøkkenet på, gjør at folk spiser mindre og dermed går ned i vekt – nærmest helt uten viljestyrke og bevissthet, sier Karevold.

Han og GreeNudge har nå satt i gang prosjektet «Riktige porsjoner» sammen med Brian Wasink, professor og forfatter av boken «Mindless Eating: Why we eat more than we think», og Samira Lekhal ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.

– Vi ønsker å formidle kunnskap om hva som er riktig mengde mat og drikke, og at vi må legge til rette for at vi tar gode valg. Her er det spesielt viktig å nå barn og unge, sier seksjonsoverlege ved senteret, Samira Lekhal.

Lekhal og Karevold skisserer nedenfor fem enkle grep som vil hjelpe deg til å spise mindre og sunnere, og dermed å gå ned i vekt:

#1. Bruk mindre fat, boller og bestikk

Man spiser mindre om man bruker mindre tallerkener og boller, viser forskning.

– Det er jo egentlig ganske logisk: Om man heller frokostblanding i en stor bolle, så oppleves porsjonen som liten, mens porsjonen oppleves som større om man heller frokostblandingen i en liten bolle, sier overlege Samira Lekhal.

Størrelsen på bestikket kan også påvirke,i indikerer forskning. I et forsøk serverte ernæringseksperter, uten å være klar over det, mer mat til seg selv da de ble gitt en større serveringsskje.

Forskning har også vist at tallerkenfargen kan ha noe å si. For eksempel ser det ut til at man legger mer mat på tallerkenen når mat og fat har samme farge. Forskerne tror dette skyldes det samme optiske bedraget som gjør at vi ser ut til å legge mer mat på en stor tallerken enn en liten.

#2. La grytene stå på komfyren

Hvis du har grytene eller skålene med middagen stående på på komfyren eller kjøkkendisken, i stedet for på kjøkkenbordet, vil du spise mindre, ifølge psykolog Knut Ivar Karevold.

– Hvis man sitter og ser på grytene med mat, så er det lettere å tenke at det hadde vært godt med mer mat. Hvis det kreves mer jobb for å forsyne seg igjen, så spiser man mindre. Folk er litt late, sier Karevold.

#3. Plassér sunn mat synlig, usunne vekk

– Synlighet og tilgjengelighet er de viktigste driverne for hva folk spiser. Derfor er det lurt å gjøre sunn mat synlig og tilgjengelig, og plassere usunn mat vekk, sier psykolog Knut Ivar Karevold.

Eksempel på dette er å plassere godteri, kjeks og brus bakerst i et skap eller i kjelleren, eller å plassere frukt og grønnsaker lett synlig i kjøleskapet eller på kjøkkenbenken.

– Man spiser for eksempel mest av de varene i kjøleskapet som er plassert i midten, i synsfeltet, sier Karevold.

For noen kan også løsningen være å unngå å kjøpe inn usunn mat, så man ikke har det i huset.

#4. Rydd kjøkkenet

Det kan se ut som at et ryddig kjøkken er viktig for å unngå overspising. Forskning har indikert at hvis kjøkkenet er rotete, så blir man mer sårbar for å gjøre usunne valg.

– Å oppholde seg i kaotiske omgivelser og å føle at man mister kontroll, er uheldig om man vil spise sunt. Det synes å få folk til å tenke «alt annet er ute av kontroll, så hvorfor skal ikke jeg også miste kontrollen?», sier forsker og førsteamanuensis ved University of New South Wales in Australia, Lenny Vartanian til Cornell Universitys Food & Brand Lab.

#5. Bruk tallerkenmodellen

Overlege Samira Lekhal anbefaler tallerkenmodellen til Helsedirektoratet. Den deler tallerkenen i tre: En del grønnsaker, en del poteter, ris, pasta eller korn, og en porsjon fisk, kjøtt, egg eller belgvekst.

– Den gjør det lettere å spise riktig mat og riktig mengde mat. Generelt kan man si at en porsjon er en håndfull, eksempelvis barnets håndfull av frukt eller grønnsaker. Dette er også en god huskeregel når det handler om godteri og kjeks, sier Lekhal.

Ny forskning viser at mindre og riktige porsjoner er svært viktig for å unngå overvekt og fedme. Samtidig synes så mange som en av fire foreldre at det er vanskelig å avgjøre hva som er riktig porsjon for deres barn, viser studie.

