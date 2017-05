Slik får du Hollywood-bølgene til å holde hele kvelden

Fremgangsmåten finner du nederst i saken.

Vi har alle opplevd det: ved første øyekast ser krøllene helt smashing ut. Men så… Fem timer senere ser du deg selv i speilet, og spør: hva skjedde egentlig? For ja, hva skjedde egentlig med lokkene som på begynnelsen av kvelden (ok, nesten da) kunne glidd rett inn på den røde løperen?

Ifølge daglig leder ved Salong Perlen, Ellen Støen, er koden til perfekte ganske enkel å knekke hvis du vet hva du gjør. Vi har fått den erfarne frisøren til å dele sine beste tips.

-Først må du avgjøre hvilken look du er på jakt etter. For å få et mest mulig naturlig resultat anbefaler jeg å lage litt tilfeldige krøller. Skap bevegelse med rettetangen litt her og der. Da oppnår du en naturlig og mindre stylet look, tipser Støen.

Velg riktige produkter

Neste trinn er å bygge opp håret med riktige produkter. For ja, produktene du velger påvirker i stor grad hvor lenge resultatet virker. Støen anbefaler at du begynner med et hårbad og en kur som er tilpasset din hårtype.

- Først og fremst må du prime håret. En god primer utgjør selve rammen for resten av verket, sier Støen.

Videre anbefaler hun et produkt for å få hold. Det skal påføres i vått hår. Avslutt med hårspray for å skape hold uten at resultatet blir stivt.

Ellens metode Hårbad og kur Primer, jeg anbefaler L´incroyable blow Styling for å få hold som påføres i vått hår, jeg bruker Curl fever Avslutt med en hårspray som setter frisyren uten at resultatet blir for stivt. Selv har jeg blitt glad i laque couture fra Kerastase

La krøllene sette seg

Hvis du styler deg selv til fest og har litt dårlig tid, kan det være lett å glemme regelen over alle regler: Bruker du varmeredskaper til å krølle håret, må du alltid la krøllene kjøle seg før du jobber videre med håret. Forklaringen til det er ifølge Støen veldig enkel:

Håret setter seg i den formen det er i når det går fra varmt til kaldt. Jukser du her, kan du ikke klage over at resultatet ikke blir som ønsket, sier Støen.

Når håret er ferdig avkjølt kan du legge siste touch på resultatet. Rufs i det for å skape en frekkere look, eller børst med en naturbørste for å gjøre resultatet mer naturlig.

Slik lager du Hollywood-bølger som holder kvelden gjennom:

(Alle foto: Marthe Kittang)

1. Vask håret med gode produkter uten silikon

2. Bygg opp håret med styling før du føner det tørt

3. Føn håret helt tørt og bruk deretter en god rettetang