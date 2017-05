Er dette byens beste burger?

Munkegata 26

Priser fra

139 – 179 for bare burger

Spis her hvis du vil ha et rikt og spennende utvalg av burgere, digge milkshakes (som man kan få i x-rated versjon om man er over 20) og middag midt i byen med amerikanske vibber.

Konseptet Døgnvill er fire år gammelt. Da åpnet den første restauranten ved Vulkan i Oslo. Siden har de åpnet filialer i Stavanger og på Tjuvholmen i Oslo. Siste tilskudd i familien åpnet i de gamle lokalene til Lille på torget i påsken.

Døgnvill har en av gullplassene på torget, på hjørnet av Kongens gate og Munkegata ligger det New York-inspirerte bar- og burgerstedet. Lokalet er innredet som en moderne amerikansk diner, med båser og små bord i tillegg til et chambre séparée om man vil ha et litt skjermet selskap. Konseptet til Døgnvill er i følge dem selv en burgersjappe med knallgode burgere til ålreite priser i et trivelig lokale med vennlig og hyggelig personale. Høres ut som et godt utgangspunkt, selv om burgerne viser seg å være testens dyreste.

En helt vanlig onsdag ved middagstider er stedet nesten fylt til randen. Burgersugne trondhjemmere ser ut til å ha trykket nykommeren til sitt bryst. I likhet med de andre burgerstedene vi har testet, går vi også her for en glutenfri klassisk burger og en mer livlig variant. The classic serveres med tomat, rødløk, salat og majones, mens Saucy Joe kommer med en saus av cheddar, parmesan og jalapeño, BBQ-glasert bacon, stekt løk, salat og majones. . Vi bestiller fries og søtpotetfries ved siden av og milkshakes, som også kan bestilles x-rated, altså med alkohol, om man er over 20.

Kjøttet i burgerne kommer fra Jæren og kvernes hos slakter Idsøe i Stavanger. De kimser ikke med råvarene, og heller ikke tilbehøret som lages ferskt hver dag. Brødene er i tillegg økologiske.

På tross av mange gjester denne ettermiddagen er maten raskt på plass på bordet. Burgerne er herlig tykke og helt perfekt medium stekt med rosa kjerne. Ostesausen på Saucy Joe smaker tydelig av parmesan og har et herlig hot sting av jalapeño. Baconet er sprøstekt og vendt i digg BBQ-saus. Brødene er gode, men litt pregløse, det hadde heller ikke gjort noe om de hadde vært hakket mykere. Det glutenfrie brødet har kakeaktig konsistens, et kjent problem med glutenfritt brød, men noe man helst vil unngå. Søtpotetfriesene er kjempegode og sprø, med noen få unntak, mens friesene vi får servert er tørre og såvidt varme, det var ikke bra. Milkshakene er derimot en opptur. Tykke og med ekte smak av jordbær og banan. De kan virkelig anbefales.

Alt i alt er dette en smakfull og god opplevelse , men kan de måle seg med Super Hero? Svaret er nei, Super Hero er hakket hvassere og beholder plassen på tronen, og snart åpner de også filial på torget. Likevel har Døgnvill noe Super Hero ikke har, nemlig milkshakes og søtpotetfries hver dag. Det burde kanskje bekymre dem litt.

Terningkast: 4

