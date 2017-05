Har du ikke bunad? Her er 25 tips som gjør deg festfin

Mens gutta nærmest ikke kan gå feil med en klassisk dress på 17. mai, kan det være litt av en jungel der ute for oss kvinner som ikke har en staselig bunad lett tilgjengelig i skapet.

For man skal jo gjerne pynte seg litt på denne sangfylte og jeg-teller-ikke-hvor-mange-is-jeg-har-spist-dagen.

Har du ennå ikke funnet ut hva du skal ha på deg, kan du forhåpentlig finne litt inspirasjon her!

Og du! Hvis været holder seg så fantastisk som det har vært den siste uka, kan du til og med droppe strømpebuksa, woop woop!

LES OGSÅ: Har Ekaterina rett i at trøndere kler seg som om de kommer rett fra fjelltur?

LES OGSÅ: Gjør som Astrid S., følg vårens hotteste trender

Kjole

Til en så staselig anledning som 17. mai er det fint med en kjole som ikke er alt for kort eller bar over bryst og skuldre.

Og la oss være ærlige - det er sjelden været er fint nok i mai til at vi kan gå helt bananas med bar (gåse)hud.

Du går sjelden feil med den lille sorte til fest, men i anledning herlig vår og Norges store festdag er det jo kjekt med litt spreke farger og lekne mønster i stedet. Dress to impress!

Noen av kjolene har til og med blomstermønster og -broderier som minner veldig om dem man finner på mange bunader - moro!

BRODERIER: Vårlig kjole med broderier i samme stil som på en bunad. Zara

BLOMSTER: Samme greia her - ganske kult? Zara

ROSA: Vårets store trend-farge i lys tone passer perfekt for deg som liker en litt romantisk look på nasjonaldagen. H&M

BLÅTT: Ingenting skriker vår og fest som en deilig blå kjole med lekre blomster og volanger. Zara

RØDT: Norge i rødt! Lekker Liz Dress fra den norske designeren Christina Ledang, bak merket C.L.E.A.N. Christina Ledang

GRØNT ER SKJØNT: Grønt, blomster, florlett stoff - hva kan gå galt? Zara

VELOUR: Søt kjole i myk velour som varmer litt hvis det tilfeldigvis blir en kald (bank i bordet) 17. mai-feriring. H&M

BLOMSTERBARN: Nydelig kjole som også kan brukes på alle sommerfester framover. Zara

PLISSERT: En klassisk og trendy kjole med plissert stoff i en lekker blåtone. H&M

DRØMMEKJOLE: Denne kjolen fra Ganni er altså bare så fin. Passer også ypperlig hvis du har et bryllup og to du skal i denne sommeren. Ganni (forhandles av blant annet Carma)

Skjørt

Et fint skjørt kan redde de aller fleste kleskriser, og kan enkelt styles både opp og ned med valg av sko og overdel.

Litt samme «regel» med skjørt som med kjole - de bør ikke være alt for korte. Denne sesongen finnes vi spesielt mange asymmetriske, utsvingede og knelange skjørt i for eksempel plissert stoff eller med blomstermønster.

LILLA: Plissert skjørt sammen med matchende plissert topp fra H&M Trend. H&M

LEKENT: Asymmetrisk skjørt med matchende overdel. Zara

SILKE: Langt silkeskjørt som kan styles opp og ned med valg av overdel og sko. Passer både med hæler og hvite sneakers. H&M

TYLLSKJØRT: Designer Elsa Fredrikke Nedrebø fra Jæren i design fra hennes eget merke, OOTD. OOTD (Outfit of the day)

Bukse

Enten det er et matchende sett, en jumpsuit eller en fin bukse satt sammen med en fin topp - bukse kan være riktig så staselig og lekkert!

Gå gjerne for en litt vid variant med ankellengde for et elegant og trendy uttrykk. Ganske praktisk med tanke på at det kan blåse opp litt, også!

SETT: Nydelig hvitt sett med bukse og topp fra Zara. Zara

ELEGANT: Kjole satt sammen med en vid bukse i samme mønster, begge fra Ganni. Ganni

THINK PINK: Rosa sett med vid bukse og matchende overdel. Christina Ledang

JUMPSUIT: Litt stress når man må tisse (men hallo, det er jo bunad også!), men ellers tipp topp til 17. mai-feiring! Zara

FLAGGETS FARGER: Hvorfor ikke slå til med et sett i rødt, hvitt og blått? Ganni

Sko

Det kan være fristende å friske opp antrekket med et par høye hæler, men med tanke på hvor mye gåing og ståing vi ofte bedriver på 17. mai, bør du sette komfort ganske høyt denne dagen.

Heldigvis er både korte og tjukke hæler supertrendy denne sesongen, så det er masse fint å velge mellom!

BLOMSTER: Sko med mønster og mye farger passer perfekt om du går for et litt rolig antrekk ellers. Zara

ELEGANT: Denne passformen funker for de aller fleste og passer godt sammen med både finkjole og kule jeans - en perfekt sko! Ganni

STØDIG: En kraftig, kort hæl er både trendy og mer behagelig enn skyhøye stiletter. Zara

SLIP IN: Ingen fare for gnagsår på hælene her, i hvert fall! H&M

SØLV: Friske sølvsko kan piffe opp et ellers rolig antrekk. Zara

FLERE MOTESAKER FRA TRD.BY:

Ingvild synes folk kler seg kult på festival: - Jeg er overrasket over hvor mange som sykler. Og som kler seg kult

Midtbyens nyeste klesbutikk har endelig åpnet dørene: Første butikk utenfor Oslo

Disse IT-frisyrene som gjelder nå: Bob har aldri vært hottere