Fem gode tips for å holde treningsmotivasjonen oppe

Den evige syklus. Salget av cottage cheese og tunfisk skyter i været over nyttår. Treningssentrene kan alltid skilte med innmeldingsboost og sportsforretningenes januarsalg består av joggesko og tights.

Så går månedene og mange faller fra, før det først blir sommer og så nytt semester. Klarer du å opprettholde treningen?

Invester i helsen

Rino Ravn Berg er personlig trener på SiS Sportssenter, og har over ti års erfaring med målrettet styrke- og utholdenhetstrening.

Han mener det er viktig å trene jevnt og trutt, gjennom hele året.

– Trening er investering i helsen. Den må holdes på et høvelig nivå og det er tid man burde spandere på kroppen. Dette handler ikke om utseende, men om å ha et bevisst forhold til det å være sunn, sier han.

Berg har imidlertid forståelse for at det kan være vanskelig å opprettholde treningen når hverdagen treffer.

Derfor har han laget en liste med 5 tips som hjelper deg å holde motivasjonen oppe:

1. Ikke gap over for mye

– Vi ser ofte at nye kunder går for hardt ut og skal trene fem ganger i uken. Det kan være lurt og heller begynne rolig, med et par økter i uken.

2. Gjør treningen til en rutine

– Det blir enklere å trene hvis man klarer å gjøre treningen til en del av hverdagen.

3. Tren med en venn

– Dette er naturligvis individuelt, men for mange kan det hjelpe å ha noen å trene sammen med. Da blir trening en sosial greie, samtidig som det forplikter. Det er kjedelig å være den som ikke holder en avtale.

4. Prøv nye ting

– Det kan bli kjedelig i lengden hvis man bare gjør de samme tingene hele tiden. Nå finnes det utallige former for gruppetimer og andre aktiviteter, som kan være lurt å prøve. Det er ikke slik at man kun må løfte vekter. Jentene er kanskje flinkere til å prøve slike ting.

5. Tren smart

– Kjenn din egen kropp. Det er ingen vits i å gå rett på alt for tunge vekter. Dette gjelder spesielt for gutter. Det kan muligens være litt flaut å løfte fire kilos vekter, men en får mye bedre utbytte av å gjøre øvelsene riktig.

