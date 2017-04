Det begynte som et lite vegansk prosjekt. Nå er det internasjonal kokebok

31 dager, 31 verter og vertinner, 31 middager, 31 fotografer, 31 skribenter og 31 kapitler. 15 byer i åtte land. Boken «31Days - A veganuary conversation» er et faktum.

– Det begynte som et lite initiativ her i Stavanger, og vokste seg til et omfattende internasjonalt, kreativt samarbeidsprosjekt med bidrag fra til sammen over 100 fotografer, kokker, amatørkokker, skribenter og forfattere, sier Nina Børke.

Gryterett og whisky-bananer

Temaet er veganisme og boken er en anekdotisk kokebok. Den består av 31 kapitler basert på 31 Veganuar-eventer etter social dining-prinsipp, med oppskrifter og samtaler rundt bordene samlet inn fra alle middagene.

– Det er stor bredde i boken, både når det gjelder eventene og maten. Noen serverte colombiansk gryterett i snøen på vidda i Valdres, og andre whisky-friterte bananer på gulvet i en knøttliten leilighet i New York, sier hun og fortsetter:

– Både amatørkokker som har googlet seg frem til oppskrifter og profilierte kokker med Michelin-erfaring har deltatt, så det finnes alt fra det helt, helt enkle til det veldig omfattende.

Engasjere og inspirere

Ideen om å koble den allerede eksisterende bevegelsen «Veganuary» (startet i England i 2014) med social dining oppsto i hodet til Børke en dag i september 2015.

Med ideen spirende i tankene gikk Børke sammen med Sanda Zahirovic og Metteliva Henningsen fra Eat in Common og over et par øl planla de første utgave av 31Days .

Den gikk av stabelen i januar i fjor, med alt fra kokker og sultne mennesker til fotografer og filosofer fordelt over 31 middager.

Tanken bak 31Days var at 31 verter og vertinner i både Europa, USA, Canada og Sør-Afrika i løpet av januar måned skulle invitere hvem som helst hjem til seg selv, på en vegansk aften.

Man trengte absolutt ikke å være veganer - målet var å få flest mulig til å bli litt bedre kjent med veganisme, og smake seg frem med plantebasert mat over sosial hygge. Å inspirere og engasjere og bidra til oppmerksomhet rundt Veganuary og veganisme generelt.

31 Fotografer og 31 skribenter dokumeterte alle middagsselskapene til boken.

Boken blir til utstilling

«31Days - A veganuary conversation» ble lansert på Kokko kaffebar i Stavanger i forrige uke. Boken vil videre publiseres gjennom det svenske forlaget New Heroes and Pioneers og er i ferd med å finne veien ut til både Australia, Storbritannia, USA og Skandinavia forøvrig.

– Veganisme er et svært aktuelt tema og forlaget melder om stor interesse. Bare i løpet av det ett og et halvt årene jeg har jobbet med dette har boken nesten rukket å bli litt utdatert allerede. Det synes jeg bare er fint, for det viser hvordan veganisme har vokst frem de siste årene, med milepæl etter milepæl.

Alle inntekter fra førsteopplaget vil gå uavkortet til non profit-organisasjonen New Harvest, som samkjører, organiserer og promoterer pionerarbeid innen ikke-animalsk matinnovasjon.

Neste uke blir også arbeidet fra boken oversatt til en utstilling på galleri R21 i Oslo, med åpning 5. mai.

– For dem som heier på veganisme, er det spennende tider.

