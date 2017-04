Du trener utholdenhet, motorikk, koordinasjon og stabilitet

Før påske åpnet MidtNorges første trampolinepark på Tiller utenfor Trondheim. Og trønderne ser ut til å ha tent på den nye treningstrenden:

- Det har tatt helt av, sier presseansvarlig for Rush Trampolinepark, Rachel Nordtømme om responsen.

Trampolineparken har en nedre aldersgrense på 4 år, men ingen øvre. Her kan til og med oldemor på 90 år delta.

- Vi ser at mange unge besøker oss nå, gutter og jenter i alderen 10 - 17 år. Vårt mål er at enda flere foreldre skal bli med barna og gjøre dette til en familieaktivitet. Det er veldig bra trening og alle har godt av å røre på seg - uansett alder, påpeker Nordtømme.

Disse trampolinetriksene kan du imponere med

LES OGSÅ: På jakt etter nye joggesko? Da må du følge dette rådet

God treningseffekt

Trampolinetrening har tydeligvis kommet for å bli. Nå tilbyr nemlig flere treningssentre egne gruppetimer med små trampoliner, hvor deltakerne har hver sin.

- Konseptet kommer fra USA og der er det blitt enormt stort, forteller Nordtømme.

- I USA finner du faktisk store sentre utstyrt med trampoliner på gulv og vegger, hvor formålet er å gjøre styrketrening og fysisk aktivitet til en lek.

Morten Bråten er ekspert innenfor feltet motorikk og teknikk og har tidligere jobbet for Olympiatoppen. Han gir trampolinetrenden tommelen opp.

– Det er fornuftig å bruke trampoline til trening, da det i tillegg til utholdenhetstrening trener både motorikk, koordinasjon og stabilitet, sier Bråten til NRK.no.

Han anbefaler imidlertid ikke å erstatte all trening med trampolineøvelser, men påpeker at å bruke trampolinen som et treningsapparat er noe de fleste kan gjøre.

- I starten kan du prøve deg på trampolinetrening to til tre dager i uka, og heller øke mengden dersom du synes det er ok å trene på trampoline, sier Bråten som samtidig påpeker at man bør vise forsiktighet ved rygg- eller kneskader.

Tips til øvelser med hopp - Rette hopp - Hopping med knærne opp mot brystet - Saksehopp - Små og kjappe hopp - Løping (med høye knær eller trippende) - Løping (med brede bein og smale bein om hverandre)

LES OGSÅ: Fitness-Noras beste tips til utetrening

Varier øvelsene

Også fysioterapeut og Femme-gründer, Mona Rygvold, applauderer trenden.

- I trampolinehopping finnes mange morsomme muligheter for både kondisjons-, styrke-, stabilitets-, koordinasjons- og balansetrening, sier Rygvold og utdyper;

- Trampolinen er et ypperlig apparat for å holde særlig de yngre i aktivitet, noe som er gull i disse tider hvor vi ser at det blir økende inaktivitet blant barn og ungdom.

Hennes beste tips er å variere med øvelser som krever mer hoppende bevegelser slik som beskrevet under.

- Det ustø underlaget gir nemlig kjernemuskulaturen akkurat den utfordringen den er på jakt etter.

Tips til øvelser uten hopp: - Knebøy i ulike varianter - Utfall - Setehev - Pushups - Plankevarianter - Diagonalstrekk

LES OGSÅ: Denne isen er både digg og sunn

- Treningen er en lek

Brødrene Petter (17) og Eivind (13) Gylland er på besøk i trampolineparken for første gang og er imponert over fasilitetene.

- Dette er virkelig gøy! Her får man jo trent mens man leker, sier Petter, som til daglig spiller håndball.

- Å drive med akrobatikk på trampoline er et fint tilskudd dersom du holder på med annen idrett, påpeker han.

LES OGSÅ: Disse trønderske treningskontene gir deg lyst til å trene