Derfor snakker alle om 13 Reasons Why akkurat nå

13 Reasons Why var på mange måter ment å være en suksesshistorie før den ble tilgjengelig for allmennheten. For, det skaper engasjement når superstjernen Selena Gomez trekker seg fra hovedrollen, for deretter å begrunne det med at hun vet hvilken smitteffekt selvmord og mørke tanker har:

- Jeg vet hvilken kult-effekt boken (med samme tittel som serien tar utgangspunkt i, red.anm), har skapt. Derfor ønsket jeg ikke å være med i filmen, uttalte Gomez til The Hollywood Reporter .

Samtidig har hun valgt å fortsette som produsent, og presiserer at serien tar opp flere temaer vi har godt av å snakke åpnere om:

- Jeg kjenner meg utrolig godt igjen i det Hannah opplever. Jeg forstår også hvorfor hun tenker at hun ikke klarer å leve lenger. Derfor har det vært viktig for meg å utvikle serien til noe alle kan relatere seg til.

Kontroversiell fremstilling

13 Reasons Why tar opp temaer som mobbing, psykiske lidelser, mobbing i sosiale medier og voldtekt. Budskapet er rett fram, det er brutalt, og det er hundre prosent ærlig; tenåringskultur kan være ekstremt tøff.

Serien tar utgangspunkt i videregående skole-eleven Hannah Baker som tar selvmord. Det kommer, tilsynelatende, som et sjokk på både venner, familie og medelever. Før hun valgte å avslutte sitt eget liv etterlot Hannah seg imidlertid 13 kassetter hvor hun lister opp 13 grunner til hvorfor hun ikke orket å leve lenger.

Uten tvil et viktig tema, likevel har Netflix fått kritikk for måten de har valgt å fremstille selvmordet på. Til ABC News uttaler Dan Reidenberg, direktør i Sucide Awareness Voices følgende:

- Jeg er svært bekymret for at ungdommer overidentifiserer seg med Hannah, og at selvmordsraten vil øke.

Han kritiserer også seriens sensasjonelle vinkling.

- Fremstillingen er utrolig grafisk, og psykiske lidelser eller depresjoner nevnes ikke med ett ord. Den viser heller ikke at det finnes alternativer til selvmord.

Mange sterke historier

Selv om Hannahs selvmord har fått desidert mest omtale, uttaler flere fans at de ønsker å vite mer om karakterens utvikling. Jessica Davis ble i likhet med Hannah utsatt for voldtekt, men i motsetning til Hannah valgte hun å snakke om overgrepene hun ble utsatt for. Alex Standall valgte også å forsøke å avslutte sitt eget liv, men døde han egentlig? Og hva med Tyler Down som selv har kjent trakassering på kroppen?

På spørsmål om det kommer en sesong 2, uttalte Selena Gomez følgende til The Hollywood Reporter:

- Vi vet at alle karakterene bærer på sine egne unike historier. Så vi får se hva som skjer videre.

Justin Prentice som spiller voldtektsmannen Bryce mener også at det er mange tråder som må bli samlet.

- Det er så mange historier igjen å fortelle om disse folka. Jeg tror de fleste på castet, meg selv inkludert, er like spente på hva som skjer videre, uttalte Prentice til Entertainment Weekly

For allerede trofaste fans gjenstår det med andre ord bare å smøre seg med tålmodighet til Netflix avslører om det kommer en ny sesong.

