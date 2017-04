Dette er Trondheims mest populære fotografer på Instagram

Følg trd.by på Facebook

@fotovegard

Vegard Eggen er fotograf i Adresseavisen. Han beskriver seg selv som fotograf om dagen og Batman om natten, men skal vi tro kontoen rett har han med seg kameraet på kveldstid med Batmankostymet også. Her finner du grasiøse bilder av nordlys, Bakklandet som lyser i mørket og stjernehimmel som går i spinn.

Med hele tolv tusen følgere frister kontoen en hver sjel til å ta seg turen til Trondheim, hvor fotografen til og med får undersiden av bruer til å se ut som nasjonalskatter. Foss, fjord, eller fjell - her finner du noe du liker. Vi er dog nysgjerrige på hvor i byen han fanger bildene av den fantastiske himmelen med de kledelige fargene, når skyer som seiler over Trøndelag er daglig rutine.

LES OGSÅ: Sjekk ut folka bak de fineste Tronheimsbildene på Instagram

LES OGSÅ: 11 grunner til at Trondheim er bedre enn Oslo

@mymagicalmoments

Her blir du også blendet av moderne nasjonalromantikk i form av mektig nordlys, presentert gjennom fotografier med mange lag av fargefilter og «clarity».

Du finner også magiske bilder av månen som i all sin prakt flyter over fjellet og grantrærne samt nærportretter av ulike fuglearter. Øyvind som står bak kontoen viser deg også byen fra et gatelangsperspektiv. Er ikke Øyvind i byen og fotograferer, er det i skogen, så her finner du naturbilder med ulike perspektiver.

@horizsun

Denne kontoen fokuserer på en minimalistisk stil, hvor fotografen beveger seg nært sine motiver. Motivene er alt fra et tre i tåke, en plante omringet av spindelvev med regndråper eller deler av Berlinmuren som er plassert på Solsiden. Det spilles ikke like mye på romantiske klisjeer med nordlys og solnedganger, men du får allikevel servert en hyllest til trøndersk natur gjennom snødekte landskap og søte strandhus ved fjorden.

Fotografen leker mye med sollys, som gir en spennende touch til motivene. Denne kontoen er av det mer varierte slaget, med flere ulike motiver enn noen av de andre.

LES OGSÅ: Dette er Solsidens billigste øl

@larserikphoto

Lars Erik gir oss en mer minimalistisk presentasjon av Trondheim og byens natur og byliv. Her er det mer duse farger og minimalistiske motiver, som en stein som ligger ensom i havet, tåken som legger seg over fjæra, eller skyggene som trehusene på Bakklandet legger ut over Nidelva med en måke som tilskuer.

Kontoen er også en romantisk framstilling av vår kjære by, og enda mer romantisk blir det når et kjærestepar holder rundt hverandre i solnedgangen på toppen av en klippe.

@foffster

Frode kombinerer bybildet med livsstil, og her finner du bilder som leker utenfor boksen når det kommer til presentasjonen av Trondheim. Her går fotografen nærmere på motivet, som kan være piper på snødekte hustak, et tre med spennende form eller toppen av Tyholttårnet. Det lekes med form og perspektiv, så her finner du interessante froskeperspektiver av klassiske trebygg og Nidarosdomen.

Flere bilder tas også fra høyere perspektiver, hvor det er tatt i bruk drone. Bildene har en dus og nedsaturert tone som skiller seg fra andre kontoer som bruker mye farge for å få fram lyset i solnedganger.

LES OGSÅ: Trønderske treningskontoer som øker treningslysten

LES OGSÅ: Dette er Rachel Nordtømmes favorittjoggeløyper i Trondheim

Har du en favorittkonto vi ikke har nevnt? Send oss en -e-post på: trd.by@adresseavisen.no