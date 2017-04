9 filmer du bør se på kino denne påska

– Vi merker forskjell fra en vanlig uke, det er mye mer folk, sier Thomas Berg.

Han er senterleder ved Prinsen Kinosenter, og kan bekrefte at påsketid betyr kinotid for mange.

– Hittil i påska har det vært flest her på dagtid, det er gjerne besteforeldre med barnebarn. Men jeg tror det vil bli et skifte nå, med flere ungdom og voksne, sier Berg.

Senterlederen sier høytidene er viktig for kinoen, og at det virker som flere filmer også legger premieredatoen i forkant av feriene.

– Vi ser mer og mer av det, sier han.

Så hva skal du se hvis kinosalen frister? Vi har spurt Travis Alexander Ravn (26), student og medlem av Trondheim Filmklubb.

Her er hans anbefalinger:

Nye filmer

«Fast & Furious 8»

Regi: F. Gary Gray

Sjanger: Action

I den åttende filmen i den populære serien har gjengen trukket seg tilbake, og lever et rolig liv. Men når en mystisk kvinne forsøker å lokke leder Dom over på sin side skaper det splid. Norske Kristoffer Hivju spiller også i filmen.

– Den letteste og mest underholdende filmen jeg har sett nå nylig. Kjåka full med masse effekter, og et ganske imponerende stykke film sånn sett.

«Kong: Skull Island»

Regi: Jordan Vogt-Roberts

Sjanger: Action/eventyr

En gruppe bestående av forskere, soldater og eventyrere drar ut for å utforske en mystisk øy i Stillehavet. Her må de sloss for å overleve i en krig mellom menneske og natur.

– Jeg er en stor fan av Vietnamæra-filmer og den type estetikk, og synes Skull Island var utrolig underholdende. Hele filmens premiss fungerte veldig godt.

Filmer du bør se hvis du ikke har sett dem enda

«Moonlight»

Regi: Barry Jenkins

Sjanger: Drama

I Moonlight følger publikum en svart manns liv fra barndom til voksen alder i et tøft strøk i Miami. Portrettet skildrer hans kamp om å finne sin plass i verden, og har fått svært god mottakelse hos kritikerene.

– Definitivt. I det hele tatt en veldig rørende film, som også er veldig godt skutt og satt sammen.

«La La Land»

Regi: Damien Chazelle

Sjanger: Drama/komedie/musikal/romantikk

Filmen følger to unge artister i Los Angeles og veien deres mot en drøm som til tider framstår som uoppnåelig. Musikalen skildrer møtet mellom de to, og hvilke konsekvenser det får for dem begge.

– Jeg tror dette er en film som egner seg aller best å se på store skjermer, det er ikke en film du skal se på pc-skjermen din.

«Sameblod»

Regi: Amanda Kernell

Sjanger: Drama

14 år gamle Elle Marja er utgangspunktet for Sameblod. Hun er reindriftssame, men bestemmer seg for å bryte med sin kultur og identitet for å passe inn i det svenske samfunnet. Hovedrollen spilles av trønderske Lene Cecilia Sparrok.

– Sameblod var en fantastisk film. Veldig rørende, og veldig fin “Coming-of-age”-film satt opp mot en liten tragedie. Veldig bra.

Smale filmer

«Kammerpiken»

Regi: Park Chan-wook

Sjanger: Drama

Det er tidlig på 1930-tallet og Korea er okkupert av Japan. En falsk greve klekker ut en intrikat plan for å rane til seg formuen til en japansk adelsjente. Historien er full av forviklinger, og lite er som det ser ut til ved første øyekast.

– Definitivt verdt å få med seg. Den er i tradisjon med Park sine tidligere filmer, som Oldboy, Lady Vengeance og Thirst. Med det får du et løfte om at dette blir en utrolig godt skutt film, og du får litt sterkere impulser fra filmen. Denne ville jeg definitivt sett.

«Hoggeren»

Regi: Jorunn Myklebust Syversen

Sjanger: Drama/komedie

Filmen forteller historien om Anders, som vender tilbake til hjembygda etter 20 år i Oslo. Her følger vi hans forsøk på å nullstille livet sitt og søke inn i naturen.

– Dette var én av favorittfilmene mine på Kosmorama. En veldig fin film.

«Ghost in the Shell»

Regi: Rupert Sanders

Sjanger: Action/drama/krim

Basert på den kjente mangaen og animen. «Ghost in the Shell» handler om en kyborgagent som forsøker å stanse en hacker som truer med å ødelegge verdensordenen.

– Å si at denne er smal er kanskje å trekke det litt langt med tanke på at Scarlett Johansson har hovedrollen, men for alle som har en liten forkjærlighet for Ghost in a Shell fra 1997 ville jeg definitvt sett remaken nå, bare fordi det er morsomt å se hva amerikanerene gjør kontra hva japaneserene gjør.

Familiefilm

«Lego Batman»

Regi: Chris McKay

Sjanger: Action/animasjon/komedie

Lego-filmene er etter hvert blitt godt kjent, og i denne er det Batman som spiller hovedrollen. Det er i ferd med å skje forandringer i Gotham by, og hvis Batman vil redde byen fra Jokeren må han lære seg å samarbeide med andre.

– Lego-filmene er de perfekte familiefilmene. Barna kommer til å kose seg og foreldrene kommer til å fange opp de morsomme kommentarene. En veldig morsom film.

