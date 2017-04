Masood (25) flyktet for livet fra Afganistan for å følge motedrømmen

– Hva jobber du hardest med akkurat nå?

– Jeg holder foredrag om inkludering av minoritetsspråklige elever på videregående skoler. Fokuset er hvordan man på best mulig måte kan bli integrert i skolen, basert på egen bakgrunn som tidligere minoritetselev. I tillegg jobber jeg meg oppover til en karriere innenfor modell- og stylist-yrket.

Navn: Masood Ansari

Masood Ansari Alder: 25 år

25 år Yrke: Studerer elektroingeniør ved UiA

Studerer elektroingeniør ved UiA Instagram: @masood.ansari

@masood.ansari Blogg: www.faimas.blogg.no

– Hvordan vil du beskrive stilen din?

– Limitless! Den er classy, men selv ønsker jeg ikke å definere den. Jeg digger både den luksuriøse Gatsby-stilen og streetstyle-typ sneakers og hoodies.

– Når startet interessen din for klær og mote?

– I 2007 var jeg ansvarlig for et tv-program som omhandlet mote og stil i Afghanistan. Jeg syntes det var kult med vestlig stil og det var der min inspirasjon kom fra, men det varte ikke lenge før myndighetene så på dette som tabu og stoppet min ytringsfrihet.

– Og det var grunnen til at jeg kom til Norge, det kostet meg nesten livet mitt. Jeg kan si at det var der min lidenskap for mote startet.

– Interessant! Hva inspirerer deg til å fortsette med lidenskapen din?

– Det som skjedde med meg i Afghanistan sitter fortsatt inne i meg. Jeg henter inspirasjonen av å leve ut den tabubelagte drømmen som stylist innenfor klær og mote.

– Men jeg må innrømme at den italienske modellen Mariano Di Vaio også inspirerer meg med sin livsstil og motesans.

– Du har en moteblogg som du driver sammen med en kompis, hvordan kom dere på å starte opp denne?

– Bloggen heter ‘Faimas’, en kombinasjon av navnene Faizal og Masood. Vi ønsket å kombinere stilene våre og vise folk at det går an å style rimelige klær uten å kjøpe dyre plagg.

– Bloggen er et steg i riktig retning. Da jeg kom til Norge hadde jeg ytringsfrihet til å fortsette drømmen, der ingen kunne stoppe meg.

– Hva er et typisk Masood-antrekk?

– Jeg har ikke én type stil. Jeg forandrer meg og kler meg i ulike klær, så det er vanskelig å si hva som er typisk meg.

– Jeg kan kle meg opp som i «The Great Gatsby», en annen dag kledd mer casual med sneakers.

– Hva er ditt favoritt-tilbehør?

Klokke fra Casio og armbånd fra Wish.

– Armbånd og klokker, jeg elsker klokker. Hvis jeg hadde hatt mulighet, hadde jeg åpnet en klokkebutikk. Det er viktig å ha ulike fasonger og farger slik at det kan tilpasses antrekket jeg ønsker å kle meg.

– Ditt beste kjøp?

– En vest fra India. Den er skreddersydd og bestilt fra India via en kompis som studerer der.

– Når du vil se ekstra fin ut, hva tar du på deg da?

– En vest og en dobbeltspent blazer med tørkle.

– Hvordan er det å ha en stil som skiller seg ut i lille Kristiansand?

– Faktisk veldig positivt, jeg får mange gode tilbakemeldinger på klærne mine. For meg er mote en hobby, som handler om å ha den lille ekstra gleden i hverdagen.

– Jeg skulle ønske flere i Kristiansand turte å skille seg mer ut. Det er tendenser til kopiering og at man må hoppe på den samme trenden, spesielt hos jentene.

– Hvilken klesmerker eller designere ligger nærmest stilen din?

– SamsøeSamsøe, Gant, Polo, Zara og Mango.

– Et plagg du ikke kan leve uten?

– Bomberjakker, de digger jeg og har flere av i klesskapet.

– Ditt største bomkjøp, da?

– En unødvendig dyr bukse fra Jack & Jones som falmet og ble ødelagt i vask.

– Din største motetabbe?

– Da jeg var tenåring gikk jeg i store saggebukser og et stort halssmykke med en spinnende diamant, skikkelig 50 cent-stil.

– Om du kunne gått tilbake i tid, hvilket årstall ville du levd i stilmessig? Og hva ville du hatt på deg?

– 60-tallet i USA, skikkelig gangsterstyle. Jeg ville hatt på meg en grå italiensk sydd-bukse med seler og høyt liv, sammen med en påpasselig skjorte og hatt. I tillegg til en liten bart og sigar i hånden.

– Hvis du om ti år skal se tilbake på stilen din slik den er nå, hva tror du at du vil si om deg selv da?

– Jeg ville nok sagt: Not bad.

– Hvilke trend ønsker du aldri skal komme tilbake?

– 50 cent-stilen fra 2002, der alle viste rumpa i saggebukser!

– Og til slutt: hva er ditt aller beste stiltips?

– Keep it simple, kombiner ulike plagg med hverandre og gi litt blanke i hva andre mener.