Disse 10 stedene må du sjekke ut i Ila

Ila er den perfekte blanding av hummer og kanari, nytt og gammelt, høyhus og småhus. Ispedd litt industri og en nydelig park er Ila selve prakteksempelet på hvordan Trondheim har forandret seg gjennom tidene. Stemninga er herlig laidback, her kan du fint sitte på cafè i timesvis uten å få utålmodige blikk.

1. Ila brannstasjon

Like ved Ilaparken ligger et rødt trehus. Bydels- og kulturkafeen Ila brannstasjon byr på enkel servering, maks kos og Trondheims hyggeligste bakgård. På kveldstid arrangeres det alt fra stand up og quiz til intimkonserter her.

2. Ilaparken

Ilaparken er en av brannstasjonens nærmeste naboer, og absolutt verdt å sjekke ut på vår – og sommerstid. Parken har en egen musikkpaviljong, og området er omkranset av frodige trær og blomster. En vakker fontene setter stemningen. Perfekt for deg som vil dra på piknikk sammen med venner eller nyte en flaske vin i gresset sammen med kjæresten.

3. Ilabekken

Ilabekken starter i bymarka, og går via Kobberdammen, Baklidammen og Theisendammen ned til Ilsvika og Iladalen park. Iladalen park omkranser den vakre bekken som renner fra sør mot nord mot en kunstig oppbygget dam.

4. Løp Nidelva rundt

Er du glad i å jogge og se byen samtidig, er dette definitivt runden for deg. Hvis du er i relativt grei form, bør ikke hele turen ta stort mer enn 20-25 minutter i rolig tempo. Mange starter ved friidrettsbanen på øya, men her står du helt fritt. Fra øya går løypa langs elva mot Studentersamfundet, videre over Gamle Bybro, gjennom marinen, for så å passere Ilen kirke og over brua til stadion igjen. Løypa går på grussti med noen korte asfaltstrekker.

5.Andersen & Gundersen

Økologisk og kortreiste matvarer har aldri vært mer populært enn nå, og dette lille landhandleriet er absolutt verdt et besøk hvis du er opptatt av slikt. Holder åpent annenhver søndag.

6. Ila garn & cafè

Ila garn & café serverer sandwicher og enkle matretter. Kafeen er likevel mest kjent for sitt hyggelige, retroinspirerte interiør og laidback stemning. Dette er nemlig det perfekte sted for deg som er glad i kreative impulser, og gjerne tar med strikke-eller sysakene ut av huset for å få inspirasjon.

7. Gå gjennom de hyggelige gatene og se på trebebyggelsen

Trodde du Bakklandet var stedet å gå en søndag formiddag? Da anbefaler vi Ilsvikøra. I Her får du virkelig følelsen av at du har kommet til en rolig oase. Ta en kopp kaffe på en av de lokale kafeene, eller en øl hvis det nærmer seg ettermiddagstider.

8. Thaitanic

I Hanskemakerbakken finner du et spisested med et navn utenom det vanlige. Thaitanic skal gi deg et lite stykke Thailand. Restauranten tilbyr lunsj- og middagsretter. Med det thailandske massasjestudioet Svane i bygget ved siden av, er det ikke til å stikke under en stol at atmosfæren er spennende og litt spesiell. Det er ikke mange steder du får spist asiatisk her i byen, så hvis du er glad i denne type mat, kan det være verdt å ta søndagsmiddagen her.

9. Svane Thaimassasje

Vi kan ikke si A uten å si B. Svane Thaimassasje eies av Jittra Bingkratok som har spesialisert seg i Thai massasje. På websidene sine garanterer spaet at du trygt kan booke behandlingen din her. Studiet er dekorert med møbler og interiør som er hentet direkte fra Thailand – det gir virkelig følelsen av at du ligger på en strand i Bangkok og ikke i et spalokale på Ila. Du kan velge i en spameny bestående av ulike type massasjer, ansiktsbehandling og kroppsbehandling.

10. Galleri Ismene

Her finner du både nasjonale og internasjonale kunstverker, tradisjonell kunst og mer utradisjonell kunst, samt mange grafiske arbeider. Grafisk kunst er superhot akkurat nå, så kanskje er det verdt å ta turen innom for inspirasjon? Hvis prislappen er høy, kan vi i det minste