Slik skal du ikke oppføre deg på date

Etter mobilens inntog med sms, Facebook og nå Tinder er det plutselig slutt på å imponere en fremtidig date ansikt til ansikt. Når ble du sist bedt ut på date mens du stirra duden i ansiktet? Og når gikk du på date som innebar noe annet en fylleprat og tafsing på byen?

Følg trd.by på Facebook

Det er på tide å innføre datingen igjen, og vi gir deg derfor tipsene til hva du bør og ikke bør gjøre.

Første bud – legg bort mobilen

Det er greit at daten kanskje er et resultat av en Tinder-match, men alvorlig talt.

Når du først har personen fremfor deg er det greit å legge vegg telefonen. Du er ikke så viktig at du ikke kan vie to-tre timer av livet ditt for en date.

Hold øynene for deg sjæl

Digg bartender klokka to? Hot dame bak daten din? Legg all oppmerksomhet mot den du faktisk er ute med.

Ikke kult å buste daten din i å sikle på alle andre enn deg selv!

Litt sensur er helt greit

Selv om hensikten med en date er å bli bedre kjent med hverandre går det an å være selektiv i hva du deler. Du skal tross alt imponere, ikke sjokkere.

Ikke nevn eksen, antall sexpartnere eller at one night stands er helt genialt. Dropp sykdomshistorien din, og ikke skryt av hvor mange kilo du løfter i benk.

«Skal jeg dele regninga i to?»

Betalinga kan fort bli kleint. Hvem ba ut hvem? Hvis det var jenta er det kanskje greit at hun tar en del av regninga.

Hvis ikke er det mest naturlig at fyren tar den. Men for all del jenter, det skader ikke å bidra litt. I det minste å tilby å ta en liten del.

Sex på første date

I de fleste tilfeller bunner det i om du vil møte personen igjen eller ei.

Blir det lakenlek på første date forsvinner hele spenningen og mystikken med en gang.

Trøndersk sjekkeekspert: - Ikke ha sex på første date!

Når er det ok å ringe?

Unngå lukten av desperasjon, men ikke drøy det for lenge.

Send gjerne en melding for å takke for daten, men ikke mas om noe mer før det har gått noen dager. Men for all del, ikke drøy det lengre enn en uke.

Her er sjekke-tabbene menn gjør på byen.