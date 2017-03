Disse 5 interiørtrendene må du følge denne våren

Vi blir stadig mer bevisste på at livsvalgene våre er etisk forsvarlige. Kortreist mat, økologisk mote, det var bare et tidsspørsmål når hjemmene våre skulle følge etter.

- Vårens interiørtrender er knyttet opp mot politikk, økonomi og verdensklimaet, forteller Helen Mikalsen.

Hun er interiørdesigner med base i Trondheim, og arbeider med innredning for private hjem, hytter og offentlige miljø.

– «Save the planet» har blitt en livsstilstrend. Nå som tidene er mer usikre, forlater vi det hvite minimalistiske og lar heller det trygge, varme og lune hjemmet vokse frem. Vi inspireres av Østen, Afrika og India, ved å ta inn tekstiler og detaljer som gjør det personlig på en bohemsk måte, tilføyer hun.

Minimalisme er ut

Susanne Jenssen, som driver interiørbutikken Tips på Sirkus Shopping, er enig i at vi beveger oss bort fra den minimalistiske, nordiske stilen. Vi blir stadig mer vågale, og blander heller trender i stedet for å følge dem slavisk.

– Den lyse, nordiske stilen har vært dominerende de siste årene, men de siste årene har vi opplevd at det grønne, det frodige, farger og kontraster tar over. De mørke fargene er også definitivt tilbake! Brunt er i vinden i år og kommer nok til å bli sett i lang tid fremover. Brunt lær og skinn er supertrendy og passer inn i alle stiler.

Likevel, hennes beste innredningstips er overraskende enkelt:

– Å utvikle sin egen stil blir stadig viktigere for folk flest, forteller hun.

Gammelt nytt

Helen Mikalsen mener gjenbruk er den trenden alle kommer til å snakke om fremover. Interiør med et «levd liv», godt kvalitetshåndverk og gamle tradisjoner er eksempler på inspirasjonskilder. Vi er ikke lenger redd for å mikse nytt og gammelt. Gamle skatter komplementerer nye designfunn.

– For eksempel kan et oljemaleri på veggen gi inntrykk av gammel tradisjon, sier hun.

Men hvor finner vi disse spesielle skattene? Ifølge Mikalsen trenger vi ikke å se langt.

Hun nevner blant annet Let go , Gi bud og ulike grupper på Facebook.

- Du kan gjøre virkelig gode kjøp og kanskje få tak i noe unikt som gir interiøret den rette patinaen og personligheten om du leter litt.

Fargefrelst

Fargene tok pusten fra oss for to år siden, og vi blir mer vågale for hvert år som går. Det synes Mikalsen er kult.

– Vi vil møte blant annet rosa vegger, toner av rødt og grønt, sort, mørkebrunt, mørke tresorter, terrakotta og sorte detaljer.

Pasteller og gult er også farger vi antakelig vil se en del av.

– Nå er det slutt på den trygge fargeskalaen. Vi har allerede sett at kjøkkenleverandørene har åpnet for valgfrie farger på kjøkkenet, slik at de kan tones inn med øvrige vegger. Nå er det tross alt in å ha det mer lekent, sier hun.

2016 var full av blåtoner, og i år vil det grønne komme frem i lyset på samme måte. For eksempel i form av en mørkegrønn velursofa.

– Vi vil i det hele tatt se mye av veluren, i tillegg til andre luksusmaterialer som silke og sateng, sier Mikalsen.

Ta hotellfølelsen inn på soverommet

Apropos luksus. Susanne Jenssen forteller at soverom i hotellstil, «luxury chic», er en av de hotteste trendene akkurat nå.

– Vi innreder med rause tapeter og tekstiler for å skape ekstra luksusfølelse. Selv liker jeg veldig godt at vegg-til-vegg-teppene gjør et comeback. De er i nydelige ullkvaliteter og naturfarger. Det er spesielt lekkert på soverom!

Kjennetegnene for stilen er enkle: luksuriøst sengetøy, stor, lekker sengegavl (du kan både kjøpe og lage selv), komfortable pynteputer og et deilig sengeteppe.

- Det er fint å mikse ulike teksturer som ull, silke, lin og fløyel. Tenk symmetrisk, luksuriøst og innbydende. Vil du ikke ta den helt ut med et gulvteppe som dekker hele gulvflata, kan du nøye deg med et mykt teppe som stikker ut fra under sengen. Litt deiligere å tråkke på enn et kaldt gulv en tidlig morgen.

Back to the jungle

Neida - vi skal ikke til Afrika, iallfall ikke fysisk. Det hadde vært å dra litt vel langt. Likevel: tenk safari, jungel og store grønne planter.

– Naturen fungerer som et bindeledd sammen med de sterke fargene, forteller Helen Mikalsen og foreslår planter med særpreg som eksempelvis kaktus.

Susanne Jenssen kunne ikke vært mer enig. Hun nevner store planter, blomster og trær, som de viktigste accessoriene du kan investere i akkurat nå. Hun mener vi også kommer til å se mye til tregulv og parkett i fiskebeins- og andre mønster.

– I tillegg til planter, er dyr og dyremønster på tekstiler og tapeter i vinden igjen. Det er rene jungelfeberen!

Steintøft

Fram med steinsamlinga! Marmor har for lengst inntatt vårt lille land, og skal vi tro ekspertene er dette bare begynnelsen. Bergartister og stein er vår tids svar på veggteppene (et must - og noe du snart vil finne i ethvert hjem).

Mikser du i tillegg steinen med velur, blir det så 2017 det kan få blitt. Nevnte vi forresten at metaller som gull og kobber fortsatt blir værende i trendbildet - og løfter steintrenden til nye høyder?

– Marmor gjelder fremdeles, men i tillegg til svart, grønn og hvit marmor vil vi også se mye til den brune. Vi vil også se terrazzo (sementmosaikk) både på gulv og i møbler. Slitesterkt, og ikke minst, råkult, avslutter Jenssen.