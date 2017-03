- Den puta er ikke praktisk å ligge på. Du får hår i ansiktet, det er ekkelt

I første del av miniserien om menn og interiør, påpekte Sondre at han aldri kunne vært sammen med ei dame som valgte fargerike "hippie"-tepper. Både Ørjan og Christian sa seg enig i det.

Men, ikke alle kan like tepper, spørsmålet er om skilt med ord på og blomstrete puter slår bedre an. Heldigvis lot Sondre seg i det minste begeistre av lampene hos Rom til Rom.

Denne uka beveger vi oss over til romantiske stilen hos Kremmerhuset. Ikke overraskende ønsker gutta en mer maskulin look, men de innrømmer likevel at myke puter kan være gode å ha i sofaen.

Lamper er jo greit å ha, eller?

Sondre: Denne blender skikkelig, men den var fin da. Mamma er sånn som vi ha det helt mørkt med mange stearinlys. Jeg vil ha det så lyst som mulig, jeg hater at det er for mørkt. Når man skal spise er det fint å se hva man spiser. Jeg likte denne lampa, men den blender skikkelig.

Hva synes dere om skiltene på veggen?

Christian: Å nei. Det er sånn som mamma kjøper til meg hele tiden. Visdomsord og positive ting. Jeg så på nettet at de hadde laget en kollage fra episodene i Luksusfellen. Alle deltakerne har bokstaver som sier LOVE og HOME. Haha. Men ordene handler om sommer, så det er posivt, er det ikke?

Sondre: Motivasjonskilt er ikke kult. Du skal vise at du er så inmari positiv.

Ørjan: #kjærlighet, #respekt, # forståelse. Det er ikke dypt, det er bare kleint.

Hva skulle det stått isteden?

Sondre: Manneting. Øl.

Ørjan: Bålpanne. Biceps. No pain no gain. Smerte er bare en følelse.

Sondre: Pain is only temporarily, glory is forever. Hahaha. Det er alltid sånn live each day as it is your last.

Over til accessories som finnes i enhver sofa; puter?

Ørjan: Denne var veldig deilig, men fargen var ikke helt for meg.

Sondre: Den er ikke noe praktisk å ligge på, du får alt håret i ansiktet. Det er ekkelt.

Christian: Den ser litt ut som en bikkje, veldig pelsete. Det er litt 14-år gammel jente over det, eller gammel dame.

Sondre: Jeg kunne ikke hatt rosa hjemme, men lilla funker.

Ørjan: Hvis du først kjøper en rosa ting, må alt være sånn. Nei, ikke for meg.

Det er vår, og mange damer liker dette mønsteret?

Christian: Å nei. Tenk om dette stoffet hadde vært på en sofa eller en tapet.

Ørjan: Å nei takk! Det er mye fint her også, men ikke dette.

Følg med! Siste del av vår interiørserie om menn som kommenterer interiør kommer neste uke.