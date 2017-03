Faren til Eirin var skeptisk da hun meldte seg på Miss Norway: - Først da jeg kom tilbake fra første kurs ble han overbevist

Selv om Miss Norway etter hvert har blitt et etablert konsept, tok det tid før de rundt henne forstod hvilken omfattende konkurranse hun hadde meldt seg på. 19-åringen fra Jakobsli måtte blant annet delta på sitt første kurs før faren ble overbevist:

- Da han fikk høre mer om hva det gikk ut på, og hva vi skulle igjennom, ble han mer entusiastisk. Responsen har blitt mye mer positiv etter at folk har forstått hva konkurransen faktisk går ut på. Nå spør både familie og venner ofte om hvordan det går, det er gøy, sier Eirin.

Hun tror at en av grunnene til at mange er negativt innstilt til konkurransen, bunner i at de ikke forstår at den handler om mye mer enn bare utseende. I kombinasjon med Janteloven, kan det oppleves urettferdig:

- Det har blitt bedre i det siste, men det er synd at man fortsatt får negative kommentarer hvis man velger å gjøre noe annet enn det andre forventer, sier hun.

8 timer på 15 centimeter høye hæler

Eirin får delta på mange kurs i regi av Miss Norway. I starten av mars var det et catwalkkurs i Oslo som stod på planen. Det ble en lang dag med 8 timer i 15 centimeter høye hæler, som en del av forberedelsene til finalen.

- I finalen blir det lagt vekt på hvordan vi oppfører oss på scenen, og det er mye mer å tenke på enn folk tror. Vi må tenke på poseringa vår og at smilet er på plass på rett sted til rett tid, samtidig som du skal unngå å tryne med 15 centimeter høye hæler. Det handler om så mye mer enn å bare gå rett fram, ler Eirin.

Kommer hun helt til finalen, blir det viktig å gjøre en god jobb på scenen.

- Jeg kommer til å fortsette med å jobbe hardt framover. Det hadde vært helt fantastisk å komme videre til finalen, men uansett håper jeg at jeg kan se tilbake på deltakelsen som noe jeg er stolt over, og at jeg har lært noe nytt om meg selv, sier Eirin.

Har satt seg selv i søkelyset

Trd.by har tidligere skrevet om Eirin da det ble kjent at hun gikk videre til semifinalen. Den gang sa hun følgende om bakgrunnen for deltakelsen:

- Jeg har hatt en drøm om å bli modell, og fulgt med på konkurransen tidligere. Da jeg kom over påmeldingsskjemaet, tenkte jeg: Hvorfor ikke. Det var helt spontant.

I dag angrer hun ikke på at hun valgte å bevege seg utafor komfortsonen.

- Jeg har fått styrka selvtilitten av å ha satt meg selv i søkelyset, blitt tøffere og lar ikke negative kommentarer påvirke meg. De positive tilbakemeldingene har gitt meg motivasjon til å jobbe for å komme videre, sier Eirin.

Mange krav

Ifølge arrangøren er vinneren en person som kan være en «positiv representant for produkter, tjenester og arrangementer, både kommersielle og ikke-kommersielle. Hun må ha et vinnende vesen med god selvtillit og selvinnsikt. En person som kan ta plass og eie denne plassen på en scene og gi av seg selv til et publikum.»

Selv om målet er Miss Universe, som har en tydelig profil som skjønnhetskonkurranse, ønsker deltakerne i Miss Norway å få fram at de skal være sunne idealer og rollemodeller for andre jenter.

- Jeg trener når jeg føler for det og spiser det jeg vil. Hvis man kommer i søkelyset er det viktig å tenke over hva man skriver på bloggen om kosthold og trening, fordi alle er forskjellige, uttalte Myrvang Berg til trd.by da vi spurte henne hva hun tenker om kroppspress i januar.

Eirin presiserer videre at å delta i Miss Norway handler om mye mer enn folk flest leser om i media. Hun blir rangert på bakgrunn av blant annet veldedig arbeid, blogginnlegg og sponsorarbeid.

- Å ta kontakt med sponsorer krever at jeg beveger meg ut av komfortsonen. Da må jeg ta kontakt med fremmede, sette opp møter, og jobbe hardt for å markedsføre meg selv, avslutter hun.