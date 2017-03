Vil du være trendy? Da må du male veggene i denne fargen

Selv de treigeste av oss har vel fått med seg at fargene er tilbake, og at de er tilbake for fullt. Men hvilke farger er det egentlig som gjelder? Nyhetene fra farge-og interiørprodusentene er klar: 90-tallet er tilbake, men i en mer moderne og rocka versjon! Sennepsgult, blått i ulike nyanser, grønt (spesielt smaragdgrønt) og rosa, er alle farger du trygt kan satse på nå.

På tide å fornye badet? Her er 12 superfine nyheter

Disse trendene satser IKEA på nå

Fargebruken er mer kompleks, samtidig som cosy-trenden som gjorde sitt inntog i fjor fortsatt preger trendbildet. Mens vi tidligere har begrenset oss til en spesiell stil, er det nå det personlige, det lune og det hjemkjære som står i fokus.

Foruten rustrød (rød ble for øvrig kåret til årets farge 2017 av Fargerike), er disse tre fargene superhotte akkurat nå:

Grønt

Siden denne fargen ble årets farge i 2013, har det bare gått oppover. Både nasjonalt og internasjonalt har fargen blitt omtalt som en sikker klassiker i årene som kommer. Velger du en av de mørkere fargene som base, er det toner som harmonerer med de metalliske fargene (gull, kobber og sølv) som preger tilbehøret akkurat nå. Foto: Jotun

Denne interiørstilen drømmer vi om nå

Rosa

Etter at rosa ble kåret til årets farge av Fargerike i 2016, har fargen opplevd stor oppsving. Glem rosa jenterom - nå er fargen like aktuell på de voksnes soverom. Her er det til gjengjeld duse og støvete nyanser som gjelder. Foto: Fargerike

Kjedelig hjemme? Disse interiørnyhetene koster under 500,-

Blått

Blått har vært på alles lepper i noen år nå, og fargen ser ikke ut til å gå av moten med det første, og heldigvis for det! Fargen finnes i alle nyanser, fra lys til mørk og dus og skarp. Her er det med andre å velge og vrake. Foto: Jotun